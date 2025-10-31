Anita Williams hizo saltar las alarmas hace unas semanas después de anunciar que no estaba del todo bien y que se estaba sometiendo a unas pruebas médicas. La exconcursante de Supervivientes que se hizo famosa por su participación en La isla de las tentaciones como pareja de Montoya ha construido un perfil como influencer en las redes sociales, donde explicó que le habían encontrado «dos tumores que tenían mala pinta». A partir de ahí, la catalana estaba a la espera de los resultados que ahora ha compartido a través de las historias temporales de Instagram.

El problema de salud de Anita Williams y los resultados de las pruebas

Fue en un programa de Telecinco donde Anita Williams explicó que esos «bultos» que le habían encontrado en el pecho no eran una buena señal. Su historial médico y antecedentes familiares que habían padecido cáncer la pusieron en alerta para investigar a fondo qué podía ser y buscar respuestas. Una vez realizada la biopsia y con los resultados del diagnóstico, Anita ha compartido las buenas noticias con sus seguidores. «Estoy súper contenta», expresa a través de las historias temporales de su perfil de Instagram, donde acumula más de 300.000 seguidores. «Me han dado los resultados, me acaba de llamar el médico y me ha dicho que todo está bien, gracias a Dios, y que no me preocupe por nada», confiesa la joven catalana que ha logrado hacerse un hueco en el mundo celebrity gracias a los realities de Telecinco.

Anita Williams comparte los resultados de las pruebas médicas | Instagram

Tendrá que hacerse revisiones y un seguimiento

Aunque son muy buenas noticias, la influencer tendrá que estar atenta y hacer un seguimiento de este caso «cada seis meses». No obstante, la información importante y que la ha tranquilizado es que «todo está bien». «Falta la parte del hígado, que a ver qué me dicen. Pero mi gran miedo, superado. No he rezado tanto como en estas últimas dos semanas», confesaba a través de esta red social. Poco después continuaba con su actividad habitual y respondía contundente ante un mensaje de un usuario que la acusaba de «vender que estaba enferma».

Anita Williams responde a las críticas | Instagram

«¿Pero qué vendo, señora? Que lo he publicado en mis redes y no me han pagado ni un euro. Explico mi día a día a mis seguidores y si estoy preocupada por unas pruebas, lo explicaré igual. A ver si se piensa usted que solo hay que exponer las cosas buenas y la vida idílica», ha escrito la joven en un comentario. Sea como sea, parece que ahora puede respirar un poco más tranquila después de recibir estos resultados.