La isla de las tentaciones ha regresado a Telecinco con mucha fuerza. El reality de parejas presentado por Sandra Barneda no deja a nadie indiferente y en solo cuatro programas se han vivido las primeras traiciones e infidelidades de los concursantes. Parece que ahora queda muy lejano el video viral de un antiguo participante: «¡Montoya, por favor!», se podía escuchar a la presentadora catalana gritando mientras perseguía a un joven enloquecido tras ver las imágenes de su novia en la cama con un tentador. Anita Williams y Montoya fueron los grandes protagonistas de la última edición de La isla de las tentaciones, aunque ambos fueron infieles y salieron separados del programa.

Telecinco sabe explotar a sus personajes y pensaron que justo al salir de República Dominicana lo mejor que podían hacer era enviarlos a Honduras para someterse a los retos más extremos de Supervivientes. Allí fue cociéndose la reconciliación e incluso tuvieron una noche de pasión que terminó apenas pusieron un pie en España. Desde entonces se les ha visto haciendo su vida por separado, pero ahora, los paparazzi los han captado en un momento de pasión por las calles de Madrid.

Montoya y Anita se disculpan y lloran después de la noche de pasión en ‘Supervivientes’ _ Telecinco

¿Hay reconciliación oficial de Anita y Montoya después de ‘Supervivientes’?

Ha sido la revista Diez Minutos quien se ha hecho con esta exclusiva de la pareja. Cuando parecía que su mediática historia después de Supervivientes había terminado, las imágenes captadas por los paparazzi dicen todo lo contrario. Las imágenes que ha compartido la citada revista muestran una buena dosis de besos entre el andaluz y la catalana tras una cena y un paseo por el centro de Madrid. Según explican, la pareja se dirigió a casa de Montoya después del encuentro, donde habrían pasado la noche.

Montoya y Anita Williams, captados besándose por Madrid | Diez Minutos

Los detalles de su salida nocturna

La complicidad entre ellos dos no ha terminado después del final de Supervivientes y las fotos de la revista lo demuestran. ¿Cómo fue su salida nocturna? Anita llegó a Madrid y dejó su maleta en casa del andaluz, donde unas horas después de pasear por el centro, se fueron a cenar a un restaurante. Alejados de los focos y en un reservado para evitar miradas, se les vio compartiendo besos y miradas. Una de las fotografías, que ocupa la portada, muestra el beso apasionado de la pareja, en el que Montoya también le agarra el trasero a su novia. Estas fotos hacen pensar que la pareja habría decidido retomar su relación después de meses en los que se ha hablado muchísimo de ellos y coincidiendo con el estreno de una nueva temporada del programa que los lanzó a la fama.

El cambio de vida de Montoya

Montoya consiguió muchísima fama gracias a La isla de las tentaciones. El joven destacó por sus reacciones alocadas y un meme mundial de él corriendo por la playa para intentar llegar a la villa donde dormía su pareja. Las imágenes incluso cruzaron el océano y terminaron en un programa de Whoopi Goldberg. Esta exposición le terminó afectando a nivel de salud mental y después de meses de silencio se abrió en canal para hablar de su nueva vida. «Mi cabeza ha dicho basta» y confesaba que deseaba «meterse en una cueva». Tras descansar decidió romper con la cadena y centrarse en una nueva etapa como cantante. «Mi padre me ha metido el bichito y estas ganas de cantar. Si estoy triste, canto y así saco la alegría fuera”, apuntó tras su debut en un concierto en Chipiona. Parece que también ha recuperado la alegría volviendo con su novia. ¿Lo harán oficial o intentarán mantenerlo en secreto?