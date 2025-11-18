La isla de las tentaciones no deja de sorprender en una de las mejores ediciones de los últimos años. Si las respuestas de Montoya y su reacción enloquecida en una de las escenas más surrealistas del reality ya parecían bastante fuertes, la nueva entrega de este lunes 17 de noviembre no ha dejado a nadie indiferente. El programa anterior ya hacía pensar que las reacciones de los chicos en su primera hoguera serían muy locas, al menos, se producía la primera infidelidad en la que Claudia se liaba en el jacuzzi con Gerard, uno de los tentadores VIP que había estado en la edición anterior. Una escena subida de tono que ahora, Gilbert, su novio, ha podido ver con sus compañeros.

Las imágenes avanzadas en el capítulo anterior dejaban muy claro que se volvería a vivir una escena descontrolada y enloquecida por parte de uno de los chicos de La isla de las tentaciones. Gilbert, una vez ha visto cómo su pareja se saltaba todos los límites y se dejaba hacer de todo en el jacuzzi con su tentador, ha decidido no ver nada más, agarrar la tablet, lanzarla por los aires y salir corriendo hasta la villa donde viven las chicas.

Una escena enloquecida y Sandra Barneda pidiendo ayuda

Se podría decir que es una de las ediciones más complicadas para Sandra Barneda. Los participantes se saltan las normas a diestro y siniestro todo el tiempo y desde el primer día. La presentadora catalana les ha repetido más de una vez que incumplirlas tendrá consecuencias, y eso se vio con la expulsión de Nieves y Lorenzo la semana anterior. Ahora ha sido el caso de Gilbert, que viendo todo lo que había hecho Claudia, ha decidido enfrentarse directamente.

Claudia cae en la tentación en una escena subida de tono en ‘La isla de las tentaciones’ | Telecinco

Al mismo tiempo que él corría como un loco por la playa, Sandra Barneda gritaba que alguien lo agarrara. «¡Gilbert! ¡Gilbert vuelve aquí! ¡Detenedlo por favor!«, se puede escuchar en el vídeo, al mismo tiempo que los trabajadores del programa salían corriendo tras él para intentar atraparlo.

Gilbert sale corriendo para ir a la villa de las chicas en ‘La isla de las tentaciones’ | Telecinco

Durante los minutos que dura esta carrera, una situación que comienza a repetirse cada temporada, el chico va soltando insultos y preguntando en voz alta dónde se encuentra la villa de las chicas, hasta que logra llegar. Allí, los gritos de su novia llegan a Claudia, que sale disparada cuando ve que su pareja ha descubierto su infidelidad.

🎬 CINEMA Isla De Las Tentaciones España.

Gilbert Y Claudia Novena Edición.

Histórico #LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/V7uUs6H1Ld — COMENTÉMOSLO 📺 (@comentemoslo) November 17, 2025

Reproches, lágrimas y gritos sin sentido

Una vez Gilbert llega a la villa comienza un nuevo espectáculo de gritos y reproches. Los chicos de la casa agarran como pueden a la chica, que intenta de todas las maneras acercarse a su novio. A la vez, Gilbert es empujado y agarrado por uno de los trabajadores del programa para que vuelva a la hoguera con Sandra Barneda. «Es la primera hoguera, la más digna de todas, aquí está, ¿qué demonios haces? No me vas a ver más en tu vida, que seas muy feliz, eres la primera chica que ha caído en la primera hoguera, ¿no te da vergüenza?», le ha gritado el chico en una escena fuera de control.

Por su parte, Claudia también ha comenzado a gritar para que el chico se acerque a hablar con ella, pero sus compañeros de villa han hecho lo imposible para detener el reencuentro.

Uno de los compañeros intercepta a Claudia para que no se acerque a Gilbert | Telecinco

Al final, Gilbert ha vuelto con la presentadora y se ha disculpado por saltarse una vez más las normas del programa. «Acabamos de empezar y ya ha caído, le he dicho que no me volverá a ver. Lo siento mucho, me ha podido el momento, es que es muy fuerte, no me lo merezco. Te prometo que lo he hecho todo por estar con ella, no perdonaría el beso», ha expresado. Como era de esperar, sus acciones tendrán consecuencias.

Vía libre para las infidelidades

El dramatismo de la noche ha dado paso a que las chicas decidan caer en la tentación. La escena de la noche anterior es el claro ejemplo de lo que supone arriesgarse a poner contra las cuerdas tu relación y viendo la reacción de su pareja, Claudia ya no se ha cortado un pelo en dejarse seducir completamente por Gerard. Ni 24 horas han durado las lágrimas por haber sido infiel que han caído ambos en una noche de pasión y edredoning.

Claudia y Gerard, la primera noche de pasión de ‘La isla de las tentaciones’ | Telecinco

Ante esta escena, Gilbert ha decidido caer en la tentación con una de las chicas de su villa, liándose en la piscina con Noelia bajo los aplausos y los gritos de sus compañeros, que sabían que ahora que su pareja había sido infiel, él elegiría el camino libre para hacer lo que quisiera.

Gilbert cae en la tentación después de la infidelidad de Claudia en ‘La isla de las tentaciones’ | Telecinco

Y esta no ha sido la única porque Sandra, la pareja de Juanpi, que siempre había sido más dura con su novio, ha caído antes que él con su tentador, en un giro de guion que será muy interesante de seguir cuando salgan a la luz sus imágenes. ¿Se verá de una vez el «Juanpi malo» que siempre menciona?

Sandra y Andrea se dejan llevar en ‘La isla de las tentaciones’ | Telecinco

En definitiva, una emisión muy intensa y llena de infidelidades en las primeras semanas de La isla de las tentaciones. Aún quedan dos emisiones más que tensarán mucho las relaciones de los participantes.