Alice Campello, a punt de morir després del part: “17 transfusions de sang”

Alice Campello ha viscut un autèntic malson en el part de la quarta filla, Bella, l’única nena que ha tingut amb el futbolista Álvaro Morata. La influencer italiana, una de les més conegudes i estimades, ha aparegut a televisió aquest cap de setmana per compartir la seva història tres setmanes després del naixement de la petita.

Visiblement emocionada, ha relatat què va passar i per què va haver d’estar ingressada a l’UCI tants dies: “Vaig estar a punt de morir, em van haver de fer 17 transfusions de sang“. El part semblava haver anat bé, però aviat va començar a trobar-se malament. Tot hauria començat a empitjorar ràpidament, quan va veure que havia tacat tot el llit de sang: “Vaig tenir una hemorràgia forta i va ser terrible… Els metges no podien aturar-la i vaig estar 12 hores a quiròfan. Em van entubar i no recordo res més”.

Alice Campello explica la seva experiència a l’UCI | Instagram

Alice Campello relata com va anar l’operació de 12 hores en la que van intentar que deixés de sagnar

“Em vaig despertar a les deu de la nit i va ser llavors quan em van explicar que m’havien col·locat una mena de globus a dins de l’úter per intentar que deixés de sagnar”, ha explicat.

Als metges els angoixava que, un cop retiressin el globus, però, tornés a sagnar. Afortunadament, va funcionar i va poder començar a recuperar-se durant uns dies a l’UCI: “No ha estat fàcil, jo només podia pensar en l’Álvaro i en com de malament ho devia haver passat. Li vaig veure la cara i estava pàl·lid, totalment destrossat”.

vi lascio qui la storia di Alice, la vita è davvero un attimo e pensare che il suo primo pensiero è stato Alvaro mi ha commosso ancora di più 🥺#Verissimo pic.twitter.com/gUDYdEfhYS — 𝑆𝑎𝑟𝑎.🌹𝐆𝐫𝐞𝐠 𝐏𝐚𝐥𝐭 𝐬𝐮𝐩𝐫𝐞𝐦𝐚𝐜𝐲 👑 (@smiletiziano1) January 28, 2023

Alice Campello ha explicat que aquest és un problema bastant recurrent en dones que han tingut diversos parts, un problema de salut molt greu que podria haver acabat de manera tràgica. Gràcies a l’atenció dels metges, la influencer ja es troba a casa amb la seva filla i la resta de la família. La història ha compungit tots els seus fans, que han omplert les seves xarxes socials de missatges tendres i felicitacions per haver superat aquest tràngol i deixar clar que es queda amb la part positiva.