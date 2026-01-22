El mes d’agost de 2024, Álvaro Morata i Alice Campello deixaven tothom en xoc després d’anunciar el seu divorci. La parella decidia separar camins després de vuit anys de relació i negant cap mena d’infidelitat entre ells. Una notícia inesperada tenint en compte que es tracta d’una de les parelles més potents i estimades del món del futbol i de l’star-system espanyol. Pocs mesos després de la ruptura i quan ningú ho esperava, decidien donar-se una segona oportunitat, també en benefici de la família que han creat amb els seus quatre fills. Un dels matrimonis més romàntics que han convertit durant anys les seves xarxes socials en publicacions ensucrades sense parar i que des de fa mesos s’han aturat.
Són moltes les pistes que apunten des de fa setmanes que aquesta segona oportunitat de la parella viu hores baixes. El primer detall el va donar l’empresària italiana, canviant-se el nom de la biografia d’Instagram per treure el cognom del marit. A més a més, les interaccions a les xarxes entre ells s’han aturat i els paparazzis han captat Álvaro Morata abandonant la casa familiar a Milà per anar-se’n a viure a un altre lloc. Segons les informacions d’alguns mitjans, el divorci entre ells és imminent i han revelat tots els detalls de la situació actual del matrimoni.
Álvaro Morata i Alice Campello trenquen de nou? Tot el que se sap de la crisi de la parella
Sovint es diu que les segones oportunitats no sempre funcionen i sembla que en el cas de Morata i Campello no han pogut superar les seves desavinences. La setmana passada la revista HOLA es feia ressò de les imatges captades pels paparazzis en què es veia el futbolista espanyol abandonant la casa familiar que compartien a Milà. A més a més d’haver-se tret l’anell de casats i fer la feina de pares per separat, Morata s’ha traslladat a una casa ubicada a pocs metres d’on viu la seva dona i els seus quatre fills: Alessandro, Leo, Edo i Bella. També se sap que han passat les festes de Nadal per separat però intentant mantenir certa cordialitat entre ells. Les imatges certifiquen que la relació està acabada, si més no, per què Morata picaria la porta sense entrar dins el domicili per poder estar amb els fills? Tot apunta que la decisió ja està presa i per les novetats que s’han filtrat, tots dos estan ultimant els detalls del divorci i el comunicat per anunciar la ruptura públicament.
Des del pòdcast de Mediaset En todas las salsas, el periodista Pedro Jota ha aportat noves informacions de l’imminent divorci de la parella. “Ja estan fent passos cap al divorci, ara volen fer-ho bé”, ha explicat. L’estiu de 2024 la notícia de la separació va ser molt precipitada i poc pensada, si més no, al cap de sis mesos van anunciar que tornaven a estar junts. Després d’aquesta segona crisi i la que sembla definitiva, Morata i Campello estan disposats a fer les coses bé. Expliquen que “estan esperant” a comunicar la separació definitiva “en un moment en el qual tots dos ho tinguin molt clar i que estigui tot lligat”. A més a més, dins aquesta incertesa, la model i empresària italiana seria qui “més pateix”. “Morata ja ho va verbalitzar l’agost de 2024, després es van donar una oportunitat, però aquesta és una realitat i sí que sembla que és la definitiva i que no hi ha retorn”, ha apuntat.
Els rumors que han esquitxat la ruptura
El matrimoni ja fa vida per separat i les informacions que han envoltat aquesta segona crisi fins i tot han arribat a apuntar que hi hauria una tercera persona implicada. El periodista italià Gabriele Parpiglia va assenyalar que l’experta en gestió d’empreses esportives Elena Sirigu podria haver estat un detonant de la crisi, informació que Alice Campello va desmentir de manera contundent, explicant que ella era una amiga de la família i que no hi tenia res a veure. En tot cas, sembla que la decisió ja està presa i ara la parella està decidint com i quan fer pública la notícia.