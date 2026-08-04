Ester Expósito y Kylian Mbappé decidieron dejar de esconderse cuando se dieron cuenta de que, hicieran lo que hicieran, no podrían evitar la prensa rosa mucho más tiempo. Los paparazzi los han convertido en uno de sus principales objetivos y, de hecho, parece extraño que pase una semana sin que se publique alguna foto de la pareja. Las últimas instantáneas captadas de ellos los sitúan, curiosamente, en Barcelona. Una guía turística que trabaja en la capital catalana no lo ha dudado y les ha mostrado en la Sagrada Familia, donde precisamente habían contratado un tour VIP para famosos esta semana.
El Mundial impidió que pasaran tiempo juntos y ahora quieren compensar esa distancia con un viaje tras otro. Y es que, en los últimos 15 días, ya los habíamos visto en París y en un yate por Cerdeña. Ahora que han pisado tierra catalana, han aprovechado para visitar uno de los monumentos más espectaculares. Y les ha gustado mucho, si nos fijamos en las caras de sorpresa y admiración que ponían mientras observaban algunos de los detalles de la fachada exterior.
Kylian Mbappé y Ester Expósito han visitado la Sagrada Familia en Barcelonapic.twitter.com/OCGwVNDjvE— Madrid Sports (@MadridSports_) August 4, 2026
Todas las fotos de la cita de Ester Expósito y Kylian Mbappé en Barcelona
Sorprende bastante que la guía haya publicado estas fotos, seguramente para apuntarse el tanto de haber tenido una pareja de famosos tan sumamente famosos en su grupo: «Un día normal de trabajo… hasta que Mbappé y Ester aparecieron para un tour VIP de la Sagrada Familia«, ha escrito ella misma antes de publicar un reportaje digno de paparazzi.
Muy bien vestidos, quizás demasiado elegantes para la ocasión incluso, la parejita ha visitado las diferentes partes del templo entre risas y caricias que no han pasado desapercibidas. Hace solo unos días, de hecho, la actriz que se hizo famosa en Élite escribía un comunicado en el que pedía que se dejara de especular sobre su vida privada. Ningún rumor de crisis con el futbolista del Real Madrid, eso queda claro, ya que las imágenes románticas que están regalando a la prensa durante este verano así lo demuestran.
Ninguno de los dos ha publicado fotos de la Sagrada Familia ni de ningún otro plan que estén haciendo durante estas vacaciones en Barcelona. Seguramente, un silencio informativo con el que pretendían pasar desapercibidos… pero que, otra vez, ha sido un auténtico fail.