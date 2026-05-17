Dempeus per la Independència ha iniciado una campaña de recogida de firmas en Change.org para reclamar la dimisión inmediata del director de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero. A raíz del escándalo por la infiltración de dos agentes de la Policía de la Generalitat en una asamblea de docentes, el movimiento independentista expresa su «absoluta condena» y apoya a todas las personas afectadas y a las iniciativas judiciales, sindicales y sociales impulsadas para defender sus derechos, como la que ha llevado a cabo un grupo de abogados de Osona, que ha presentado una denuncia.

El movimiento independentista considera «extremadamente grave» que docentes hayan sido «objeto de espionaje y seguimiento por parte de los aparatos policiales». Estas actuaciones, según Dempeus, son «incompatibles» con los principios democráticos más básicos y representan una «vulneración intolerable» de los derechos civiles y colectivos. «Ninguna sociedad que quiera ser libre y democrática puede normalizar que se vigilen, infiltre o criminalicen movimientos sociales, sindicatos o espacios de participación popular», sentencia.

Además de la dimisión de Trapero, Dempeus per la Independència también reclama que el Departamento de Interior asuma «responsabilidades políticas» por estas prácticas, y, además, pide «transparencia absoluta» sobre todas las operaciones de infiltración política realizadas por los Mossos d’Esquadra. Finalmente, el movimiento soberanista solicita que se den las «garantías democráticas» necesarias para que nunca más se repitan hechos como este o como «las denuncias falsas de Montserrat» contra activistas del movimiento independentista.

Los cuatro portavoces Manel Manzanas, Josep Lluís Rodríguez, Josep Punga y Mariana Muchnik, durante la presentación de Dempeus x la Independència / Mireia Comas

Dempeus reclama una democracia «plenamente libre»

Ante estas iniciativas «inaceptables» que quieren «vigilar e intimidar a aquellos que se organizan democráticamente», Dempeus per la Independència reivindica unas instituciones al servicio de la ciudadanía, de las libertades y de los derechos colectivos. Y para garantizarlo, deja claro que la única vía es la independencia porque consideran que dentro del Estado español, «heredero de dinámicas autoritarias y profundamente hostil a cualquier expresión de organización popular y nacional catalana, nunca podremos construir una democracia plenamente libre y al servicio del pueblo».