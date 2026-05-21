La infiltración de dos agentes de los Mossos d’Esquadra en una asamblea de docentes, en el instituto Pau Claris de Barcelona, este mes de mayo todavía está dando que hablar. Este jueves, el Parlamento de Cataluña ha aprobado la reprobación de la consejera de Interior, Núria Parlon, y del director general de los Mossos, Josep Lluís Trapero. A petición de la CUP, la cámara catalana ha aprobado también pedir su cese. En cualquier caso, las iniciativas de la oposición no son vinculantes.

La moción presentada por el partido de la izquierda independentista anticapitalista se enmarca en las vulneraciones del Gobierno al derecho de manifestación, a los derechos colectivos y a las libertades públicas. La CUP pedía también retirar definitivamente la medida de introducir agentes en los centros educativos. Este último punto, a diferencia de los otros, no ha prosperado, ha informado la Agència Catalana de Notícies (ACN).

La reprobación y la petición de cese de Parlon y Trapero se han votado independientemente. En el caso de la consejera de Interior, han votado a favor, además de la CUP, Junts per Catalunya y ERC. En cuanto a las demandas contra Trapero, a los partidos mencionados se han sumado los Comunes, que han decidido abstenerse en la reprobación y petición de cese de Parlon.

Josep Lluís Trapero y la consejera Núria Parlon en el Parlamento

Los únicos partidos que han votado en contra de las dos mociones han sido PSC y PP. En ambos casos, Vox y Aliança Catalana se han abstenido.

Vulneración de derechos fundamentales

El Parlamento ha constatado que la infiltración de las dos policías supuso una vulneración «grave» de derechos fundamentales hacia los docentes, que estaban reunidos para preparar nuevas jornadas de huelga en el conflicto que mantienen abierto con el departamento de Educación para exigir mejoras laborales. La moción insta también al Gobierno a prohibir las infiltraciones de agentes del cuerpo de Mossos d’Esquadra en movimientos sociales, asociaciones, colectivos o sindicatos sin autorización judicial.

El pleno del Parlamento ha pedido también el cese de la consejera de Educación, Esther Niubó, si no llega pronto a un acuerdo con los sindicatos del sector educativo, que llevan semanas en huelga. Precisamente, este jueves, los sindicatos -con la USTEC a la cabeza- han propuesto un aumento progresivo del salario de los maestros, a través de un complemento universal para todo el colectivo, equivalente a 478 euros para el cuerpo de maestros y 544 euros para los profesores de secundaria hasta 2029. En una reunión celebrada este jueves por la tarde, el Gobierno ha pospuesto abordar el aumento del sueldo de los maestros. Educación se ha comprometido a tener una nueva oferta este viernes, pero todavía ve «maximalista» la postura de los sindicatos.