L’optimisme de dimecres continua entre els sindicats malgrat que la reunió d’aquest dijous amb Educació no ha anat com s’esperava. El canvi de paradigma es manté i la voluntat d’arribar a un acord també. Però la sessió d’aquest dijous, que havia de servir per aterrar la millora salarial, ha abordat finalment els recursos que s’han de destinar a l’escola inclusiva. El Govern ha demanat temps per estudiar a fons la proposta dels sindicats, que d’entrada continua descrivint com una aposta “maximalista” que s’escapa dels marges del departament.
Les organitzacions han posat sobre la taula un increment progressiu d’uns 500 euros mensuals per al conjunt de la plantilla i un augment de 6.500 dotacions en els pròxims dos anys. Mesures, en línies generals, que el departament valora al voltant dels 1.000 milions d’euros, segons fonts coneixedores de les negociacions. Una xifra “inassumible”, ha remarcat a la sortida de la reunió el secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez. El Govern ha aterrat després el detall de l’escola inclusiva, que els sindicats crítics amb l’acord del febrer –ratificat només per la UGT i CCOO– volen concretar en un nou document.
La reunió havia començat amb quatre de les cinc organitzacions que convoquen les vagues, però a l’absència avançada de Professors de Secundària, que no comparteix el marc negociador, s’ha sumat l’adeu prematur de la CGT, Intersindical i la COS. No trenquen les negociacions, han assegurat, però marxen “fins que Educació tingui una resposta” a la seva proposta salarial. El sindicat majoritari USTEC ha aguantat fins al final, conscients que han donat poc marge perquè l’administració estudiï els seus números, però a la sortida ha exigit una alternativa “clara i concreta” per a demà mateix. “Si no venen amb la feina feta sí que hi haurà un trencament”, ha avisat la portaveu, Iolanda Segura.
Els sindicats veuen econòmicament “viable” la seva proposta, que duplica –segons els seus càlculs– els números de l’”acord de país” que defensa l’executiu. I ara, amb els pressupostos lligats, “l’excusa que no hi ha diners s’ha acabat”, ha insistit de nou Segura. En tot cas, des de la USTEC obren la porta a prioritzar entre les demandes salarials, tal com els ha demanat el departament durant la reunió. Dins d’un marc negociador, “veurem fins on podem arribar les dues parts”, ha argumentat la USTEC en to conciliador.
Avenços en inclusiva
En tot cas, des del departament veuen “profitosa” la reunió d’aquest dijous, que ha servit per avançar en matèria d’escola inclusiva. “Anem pel bon camí”, ha assenyalat Giménez segons abans que, davant dels mateixos micròfons, la USTEC donés gairebé per bo els avenços en aquesta matèria. “És on es pot avançar més i millor”, ha assumit Segura. “Les seves propostes estan recollides en el nostre acord”, havia replicat, també a la sortida de la reunió, la UGT. Juntament amb CCOO, ha defensat el seu pacte, sense rebutjar futurs increments, i ha reclamat al la resta que se sumi a la mesa de seguiment d’aquest acord.
El compromís és reprendre la negociació aquest mateix divendres a les 12 hores per acostar postures, ara sí, en matèria salarial. Molt probablement, encara no hi haurà acord, però algunes figures presents a les reunions comencen a somiar en una consulta als docents. La USTEC i la CGT juguen també aquesta carta, que tornen a situar sobre la taula del departament: no es tracta només de convèncer els sindicats, sinó també de teixir una proposta “que accepti el col·lectiu”. I el col·lectiu, recorden, està mobilitzat. I això explica els seguiments de les vagues i sobretot el veto a les colònies, que ja suma gairebé un 65% dels claustres de Catalunya.