Les patronals demanen un acord entre el govern espanyol i els transportistes

La vaga de transportistes s’està convertint en un problema de tot l’estat espanyol. De fet, ja hi ha diferents comunitats autònomes que estan tancant les seves carreteres amb piquets i els productes no poden sortir ni arribar a les botigues. Davant d’aquesta situació diferents agents socials i organitzacions han cridat l’atenció del govern central per demanar-li solucions i intentar trobar una manera de pal·liar els efectes d’aquesta vaga. Així doncs, demà dijous hi ha prevista la primera reunió entre els sindicats de la vaga i el govern espanyol on es debatran tots els punts i les demandes sindicals.

La patronal espanyola CEOE ha exigit que es prenguin mesures “ràpides, concretes i efectives” per aturar l’augment dels costos energètics, l’espiral inflacionista i el bloqueig a les carreteres. La patronal ha criticat que no hi ha una acció política clara i que en comparació amb les mesures preses per altres països europeus, l’Estat queda molt per sota de les espectatives. “Exigim que en la reunió de demà dijous es concretin ajudes directes en cèntim/litre al combustible perquè el transport pugui operar amb normalitat”, ha expressat la patronal.

Pel que fa els altres grans afectats, els grans distribuïdors han advertit que els danys a l’economia a conseqüència de l’aturada convocada per una part dels transportistes són “incalculables”. Des de les patronals han afirmat estar treballant en alternatives per garantir l’oferta, però critiquen la falta de sentit “d’urgència” del govern espanyol i demanen mesures “immediates”. Així doncs, han criticat l’acció dels tranportistes i han demanat l’aturada de la vaga. “El problema s’ha posat de manifest, les solucions arribaran, no és necessari prolongar els danys“, ha expressat Agustín Herrero, director general de Cooperatives Agroalimentàries.

El govern espanyol amb les esperances posades a la reunió

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s’ha mostrat convençut que l’executiu espanyol assolirà un acord amb els transportistes dijous, quan es tornarà a reunir amb el Comitè Nacional de Transport per Carretera (CNTC) per posar sobre la taula “totes les respostes amb la major contundència” per pal·liar els efectes de la guerra. Amb tot, la reunió torna a ser amb una patronal majoritària que no és la que convoca la vaga, i no s’hi esperen representants de la Plataforma en Defensa del Sector del Transport.