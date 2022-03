El PSOE consolida el seu lideratge i el PP sobreviu a la guerra interna 

El PSOE consolida el seu lideratge com a primer partit espanyol i aconseguiria el 31,5% dels vots si hi hagués eleccions ara mateix, segons l’últim baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS). Els socialistes milloren 2,9 punts els resultats de l’últim baròmetre i pugen 3,2 punts respecte a les últimes eleccions generals. Per la seva banda, el PP ha aconseguit sobreviure a la guerra interna que va acabar amb Pablo Casado i obtindria el 23,8% dels vots, 2,5 punts més que el mes passat.

Vox també millorara les seves perspectives i aconseguiria el 16,3% dels vots, 1,5 punts més que al febrer, mentre que Podemos perd pistonada i se situa en l’11,8% dels sufragis, per sota dels seus resultats a les eleccions del 2019. El baròmetre del CIS s’ha elaborat entre l’1 i l’11 de març, pocs dies després de l’inici de la invasió russa d’Ucraïna i de les picabaralles entre el PSOE i Podemos per l’enviament d’armes al país. L’enquesta sembla indicar que els socialistes estarien guanyant el relat enfront dels seus socis de govern.

Pel que fa als partits catalans, ERC també millora les seves perspectives i obtindria el 2,7% dels vots, tres dècimes més que al febrer, mentre que Junts perdria tres dècimes –passa de l’1,6% a l’1,3%– i la CUP aconseguiria l’1,1% dels vots, una dècima per sobre de l’últim baròmetre.

Canvis al CIS

El president del CIS, José Félix Tezanos, va anunciar aquest dimecres que l’ens canviaria la cuina dels resultats perquè fins ara no havia estat capaç de copsar el suport real a Vox, ja que el partit d’extrema dreta té molt “vot ocult” que no es reflecteix a les enquestes. En una compareixença al Congrés, Tezanos va admetre davant el diputat ultra José María Sánchez que el model que s’estava utilitzant fins ara infrarepresentava Vox. “Vostès, com abans el PP, tenen un vot ocult”, va dir.