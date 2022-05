Mercedes Milá rectifica i sorprèn en aplaudir Ayuso públicament

Mercedes Milá ha visitat La Sexta Noche aquest cap de setmana, una entrevista en la que ha tornat a demostrar que no té pèls a la llengua. La icònica presentadora catalana volia comentar la rebuda que ha tingut Joan Carles de Borbó en el retorn a Espanya, però també ha aprofitat per deixar clar que ha canviat la seva opinió sobre Isabel Díaz Ayuso. L’havia criticat fortament en un passat, però ara ha volgut rectificar les seves paraules i ha reconegut públicament que va equivocar-se en el seu primer diagnòstic sobre la presidenta de la Comunitat de Madrid.

En un primer moment, el programa recuperava un vídeo en el que se sentia la Mercedes criticar la política del PP: “Ayuso és una mena de community manager d’un gos. No és molt més i encara li queden molts anys de maduració”. Ara ha dit que creu que no va estar encertada amb aquella descripció. Com ho justifica? En unes declaracions que han sorprès molt i que han fet parlar encara més: “Crec que allò era cert però alhora també ho és que jo no tenia coneixement sobre fins a quin punt aquesta noia tenia tan potencial a dins seu”.

“No em semblava prou bona per ser presidenta de la Comunitat de Madrid, però em vaig equivocar. Ho sento… Bé, no ho sento perquè ho era en aquell moment. Isabel Díaz Ayuso ha tingut la intuïció i l’olfacte de prendre decisions que l’han acabat beneficiant molt, així com també ha pres decisions que han beneficiat molta gent durant la pandèmia. No m’agrada el seu paper a l’Assemblea de Madrid, per això”, prossegueix. Com creu que continuarà el seu ascens en el poder? “Crec que ella està dirigint el caminet i té la intenció d’arribar com més a dalt millor. No deu ser ximple, ella, i segur que fa cas al seu assessor de comunicació”.

El pronóstico de Mercedes Milá sobre Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez y su intención "de llegar a lo más alto": "Ella lleva el caminito" https://t.co/siKMJNul4k — laSextaNoche (@SextaNocheTV) May 22, 2022

Mercedes Milá critica la rebuda de Joan Carles de Borbó

La presentadora també ha volgut opinar sobre la rebuda de Joan Carles a Galícia, que ha arribat a rebre aplaudiments després de tot el que ha passat i les polèmiques que ha protagonitzat. La primera intervenció de Mercedes en aquest sentit deixa clar què pensa al respecte: “Però què fa a Espanya aquest home? Jo pertanyo al grup de gent que hauria preferit que l’emèrit hagués donat explicacions. Encara que els jutges no hagin pogut comprovar si ho ha fet malament, crec que el que sí que ens ha decebut a molts espanyols que l’apreciàvem és veure que aquest comportament immoral l’ha convertit en una persona que ens desacredita als espanyols, quan abans era el nostre rei”.

“Jo estic amb Felip i Letícia, no amb l’emèrit… No entenc què fa aquí. És una persona intel·ligent, el que passa és que aquesta falta de contacte amb la realitat ha fet que ell hagi comès uns errors greus. L’ambient a la Zarzuela és com un petit Mart, ja que sembla que visquin en un altre país i en una altra vida. Jo crec que, en aquest sentit, Letícia ens va molt bé perquè ella és periodista i té els peus a terra”, explica.

Mercedes Milá i Pedro J. Ramírez, d’enemics a íntims

Per una altra banda, també ha tingut paraules cap a Pedro J. Ramírez. El director d’El Español ha arribat a publicar notícies molt crítiques amb ella, però finalment van deixar de banda les seves diferències i ara tenen bona relació. De fet, en el programa l’hem pogut sentir dir que es penedeix de no haver estat “més insistent” una nit en la que la va convidar a passejar: “Tenies una aura i un magnetisme molt especials”, ha dit. Ella ha restat importància a aquestes floretes: “Quin pilota! A mi em va sorprendre cap a bé perquè va arribar un moment en el que li tenia una mania potent. Havíem estat amics i des del seu diari em va criticar en diversos moments quan jo estava a televisió i llavors ja vam anar-nos allunyant. Trobo que ha madurat molt bé”, reflexiona ella ara.