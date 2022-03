Jorge Javier i Mercedes Milá denuncien les últimes decisions de Telecinco

Jorge Javier Vázquez és el rei de Telecinco. La cadena confia els seus millors programes al presentador català, que s’està fent d’or gràcies a la repercussió mediàtica que ha aconseguit aquests darrers anys. El que molts no s’esperaven era que critiqués obertament als seus caps per les decisions que estan prenent des de direcció, però això ho ha fet. La culpable, en certa manera, ha estat la seva companya Mercedes Milá. La d’Esplugues feia una connexió en directe a Sálvame aquest dimarts en la que optava per deixar clara la seva postura respecte als acomiadaments que està fent Telecinco. La setmana passada van fer fora Paz Padilla de manera fulminant i sense donar-li l’oportunitat d’acomiadar-se dels teleespectadors. Ara bé, gràcies als catalans sabem que ella no és l’única baixa de l’equip.

Maribel, Toñi i Begoña formaven part del grup de sastresses de la cadena fins fa pocs dies, quan els haurien comunicat que no necessitaven més els seus serveis. Això hauria indignat Mercedes Milá, tal com ha reconegut en directe: “A mi l’única cosa que m’importa és que han fet fora a tres sastresses, de les quals una era la meva pròpia. Ho trobo intolerable i això ho dic molt seriosament”. Una crítica que podria haver incomodat Jorge Javier, que veia com parlaven malament de la seva cadena en directe… des de la cadena. Ara bé, no va dubtar en sumar-se a aquesta reivindicació: “La veritat és que jo també les trobaré molt a faltar. Mare meva, ja que entrem en el tema… aquestes són decisions que jo tampoc no acabo d’entendre. Un petó per a elles”.

Mercedes Milá ha hablado con Paolo Vasile y le dice a Jorge Javier que es "NUESTRO JEFE" #APOYOROCIO8M #yoveosálvame #MareaFucsia pic.twitter.com/eYI0kI6o57 — Rafael García López 🤍 Hala Madrid 🤍 (@RafaelGarciaLAF) March 8, 2022

La presentadora concedia l’entrevista per un tema completament diferent, però. Dimarts a la nit s’havia organitzat un concert en homenatge a Rocío Jurado tot aprofitant que era 8M. Mercedes Milá era una de les presentadores i per aquest motiu parlava amb Sálvame per promocionar-lo: “Què passa amb el públic? Que us trobo moltíssim a faltar!“, deia en una clara indirecta a la manca d’oportunitats que li estan donant des de la cadena. En aquest sentit, també va voler interessar-se sobre l’estat del seu company: “L’altre dia vaig preguntar al nostre cap per tu, ja que havia llegit que volies marxar de Mediaset”.