Mercedes Milá critica TVE en directe: “Ens roben descaradament”

Mercedes Milá va dubtar fins a l’últim moment acceptar o no la invitació de María Casado, que volia entrevistar-la en el seu programa de TVE. Així de clar li ha confessat en directe a Las tres puertas: “No volia venir, però et vaig veure l’altre dia molt emocionada en directe i em vas convèncer. Jo és que pràcticament no concedeixo entrevistes perquè ja ho he explicat tot sobre la meva vida”. L’estrella televisiva té un programa a Movistar+ anomenat Milá vs. Milá, en el que rep a plató algunes de les personalitats espanyoles més importants que va entrevistar a les dècades dels 70, 80 i 90. Bàsicament, en tornar a entrevistar-les, els mostra imatges d’aquella època i comenten els canvis que han experimentat.

Per tal de poder fer aquest exercici nostàlgic, la catalana necessita recuperar imatges d’arxiu. La gran majoria d’elles provenen de TVE, ja que era la cadena de l’època. I quin és el problema? Que estarien fent negoci en vendre els drets d’aquestes imatges a un preu molt elevat. Mercedes Milá no ha dubtat en criticar l’actitud de la cadena… des d’un plató de la mateixa cadena: “Ara estic veient algunes de les entrevistes que vaig fer, les que compro a TVE. Només diré que ens roben descaradament, ja que són imatges caríssimes. Cada metro costa un munt… Penso que són entrevistes que he fet jo, a més a més, així que per què no me les puc quedar sense pagar? L’arxiu d’aquesta casa és la joia de la corona, però sou massa cars. Ho sento”.

Una reflexió àcida davant de la que María Casado intentava defensar la seva cadena, però sense massa èxit. Per tal d’intentar canviar de tema, li preguntava sobre les depressions que ha patit aquests darrers anys. Mercedes Milá ha engegat una campanya de conscienciació i normalització sobre les malalties de salut mental, un tema que coneix bé: “Jo ho he passat molt malament. Saps que una depressió i l’ansietat poden acabar amb tu i és llavors quan t’adones dels límits. La primera depressió que vaig patir va arribar per un desamor molt gran. La segona, la tercera i totes les que van venir després van ser per l’excés d’estrès a la feina”.

La presentadora ha patit molt i ha tingut moments de no voler sortir del llit, però demana als més joves que lluitin i no llancin la tovallola: “Hi ha dies en els que ho veus tot trist, horrible i gris. Ara bé, també n’hi ha d’altres en els que estic bé i feliç. Jo el que demano és que ens adonem que la malaltia mental ens està envoltant cada vegada més. Jo parlo sobre el tema per ajudar la gent que està malalta i necessita suport. Jo vaig marxar de televisió per una malaltia, perquè no podia més. Podia estar tota la setmana plorant, arribava a plató i ningú no ho notava. El problema era que després em preguntava a mi mateixa si seria capaç de tornar-ho a fer”.