María Casado es posa a plorar per la mala audiència del seu programa a TVE

María Casado va marxar de TVE de manera abrupta, però poc després van voler recuperar-la per posar-se al capdavant d’un programa d’entrevistes molt íntim i personal. La periodista catalana presenta Las tres puertas, en el que xerra amb diferents personatges sobre les seves vides i les seves carreres. Amb una posada en escena intimista, l’ambient i el to de l’espai dona ales als convidats per sincerar-se d’una manera calmada i sense cap element estrident o cridaner. Actualment costa trobar a televisió un programa blanc d’aquestes característiques i, pel que sembla, tampoc no agrada gaire… Els teleespectadors prefereixen sang i fetge o algun reality, tal com demostra les males xifres d’audiències que està aconseguint María Casado.

Quan un espai té poca audiència, sempre està en perill que la cadena decideixi retirar-lo de la graella. La presentadora es troba en aquesta situació ara mateix, el que li generaria un estrès molt fort que ha tingut conseqüències. En el programa d’aquest dimecres, les càmeres l’han gravat desfeta i molt emocionada durant l’entrevista que feia al periodista Pedro Ruiz. Ell, que s’adonava que la periodista no estava en el seu millor moment, li preguntava directament si estava inquieta o preocupada per alguna cosa.

La sorpresa ha arribat llavors, quan ella ha reconegut que era així: “D’autoestima estic així així i bé… em preocupa això, el programa”, deia mentre mirava el plató. Molt emocionada, trencava a plorar sense poder evitar les llàgrimes. La realització va decidir deixar d’enfocar-la per evitar que els teleespectadors la veiessin eixugar-se les llàgrimes. Això sí, poc després difonien el vídeo sencer en el perfil de Twitter oficial…

L’entrevistat va voler calmar-la amb un al·legat en el que denunciava que programes tan macos com el seu no funcionin: “T’he dit més d’una vegada que és molt més difícil desintoxicar que intoxicar. Els mitjans ara ofereixen més diners per embrutar que per netejar, el que és impossible d’empassar-se. T’ofereixen un munt de diners per anar a una illa i fer no sé quin tipus de coses, per promocionar certes coses… I no, és molt més difícil netejar que embrutar i aquest programa neteja. Després tindrà l’audiència que tingui, 7, 2, 900… el que sigui. Però els números no són l’ànima de la vida”.

Darrere d’aquest programa està la productora d’Antonio Banderas, precisament qui va obrir les portes a María Casado quan la van acomiadar de TVE. Junts han format un tàndem professional molt aclamat, una unió que esperen que comenci a obtenir millors resultats aviat. De moment no arriben ni tan sols a un milió de teleespectadors, amb un share del 5% que podria no ser suficient per convèncer la cadena de mantenir aquesta aposta en peu. Sigui com sigui, avui Twitter s’ha omplert de missatges de suport cap a la periodista de companys de professió que entenen com se sent.