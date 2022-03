Telecinco suspèn un programa feminista per parlar de la guerra a Ucraïna

Telecinco ha fet marxa enrere i, finalment, no emetran cap programa feminista aquest 8 de març. Feia dies que promocionaven El 8M de Rocío Jurado, un concert homenatge a la cantant amb el que volien posar el seu gra de sorra en el Dia Internacional de la Dona. El Wizink Center de Madrid acollirà aquesta nit un gran concert organitzat per la seva filla, per Rocío Carrasco, en el que participaran cantants molt famoses del món. La idea era que la cadena emetés un programa especial presentat per Mercedes Milá i Isabel Jiménez, en el que entrevistarien les convidades i comentarien la catifa vermella. Estava tot preparat, per la qual cosa ha sobtat que hagin modificat la graella només 24 hores abans.

I què emetran en el seu lloc? Un programa especial sobre la guerra a Ucraïna en el que repassaran tota la situació després de l’ofensiva russa. Ana Terradillos serà la presentadora d’aquest programa especial, el que també emetran la resta de dies de la setmana. És a dir, que passaran a comentar l’última hora sobre la guerra cada nit entre les 22:00 i les 22:50 h.

Cambio de planes. Telecinco no emitirá la alfombra roja del especial concierto #8M de Rocío Jurado.



La cadena emitirá, por sorpresa, un programa especial sobre la guerra entre Rusia y Ucrania presentado por Ana Terradillos. — M 📺 (@casasola_89) March 7, 2022

La notícia no ha agradat gaire als teleespectadors de Telecinco, que entenen que vulguin comentar l’última hora de la guerra d’Ucraïna però no que comencin avui mateix. No podien esperar un dia més i permetre que s’emeti el concert feminista aquesta nit? Els teleespectadors han omplert Twitter de crítiques: “Quin desastre! No hi ha ningú que posi ordre?”, “No saben què fer. Desesperació absoluta. Estan tocant fons i de debò”, “Què està passant a Telecinco amb tants canvis de programació?”, “A mi m’hauria agradat un documental sobre feminisme” diuen molts.

Telecinco retira de la graella el programa feminista de Rocío Jurado | Mediaset

Telecinco emetrà un especial sobre la guerra a Ucraïna | Mediaset

Telecinco premia els especials informatius als programes feministes, una decisió que no ha sorprès però que sí que ha indignat… especialment perquè feia dies que promocionaven el concert de Rocío Jurado sense parar. No agraden aquests canvis sobtats de la programació, els que s’estan convertint en una constant a la cadena.