Canvi de vida radical: l’estrella de Netflix que tothom odiava a ‘GH’

Són molts els concursants de Gran Hermano que han acabat experimentant un canvi radical en les seves vides i professions. Sempre agrada conèixer què ha estat d’aquells que van ocupar hores i hores de pantalla en una època abans de desaparèixer totalment de la primera línia mediàtica. Aquest és el cas d’Arturo García, que per canviar… ha canviat, fins i tot, de cognom. Ara es fa anomenar Arturo Sancho, una identitat nova que està darrere d’una de les noves estrelles de Netflix. Parlem del personatge Bernat Estanyol, un dels protagonistes de Los herederos de la tierra. Es tracta d’una producció espanyola que narra la seqüela de La catedral del mar. Aquesta setmana, aquesta obra s’ha col·locat en la tercera opció més vista pels teleespectadors de la plataforma a Espanya. També està triomfant internacionalment, en el top cinc d’Àustria, Bèlgica, França o Uruguai.

Arturo Sánchez, en la seva nova vida com a actor de Netflix

Abans d’entrar a formar part de la plantilla d’una sèrie d’aquestes característiques, com dèiem, va donar-se a conèixer com a concursant de Gran Hermano. Va participar en l’edició número 12, la que van emetre a finals del 2010. En ella, l’expulsió disciplinària de dos concursants va fer que l’organització fitxés l’Arturo i la Pepa Beltrán. En el seu vídeo de presentació, es presentava com un jove de 20 anys apassionat del surf i que treballava com a comercial a Bilbao.

La seva actitud no va ser gaire bona, ja que resultava evident que tenia ràbia acumulada i que se sentia en desavantatge per no haver entrat al concurs la primera gala com la resta. Només tres setmanes després, els companys el van nominar i l’audiència va decidir fer-lo fora amb el 82,1% dels vots. En la seva arribada a plató, tal com recorda Fórmula TV, el públic present no el va rebre amb els braços oberts precisament. Mercedes Milá, que encara era presentadora del reality, li reconeixia que ho havia fet molt malament en el concurs: “Pitjor no es pot fer, Arturo”.

Arturo García, quan era concursant de Gran Hermano | Telecinco

Fins i tot la seva tieta el va criticar públicament, quan va retreure-li haver tingut comportaments inadequats: “No semblaves tu… No t’he reconegut”. Una idea sobre ell que pot haver canviat radicalment dotze anys després, ara que ha aconseguit fer-se un lloc en el món de les sèries.