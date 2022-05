Joan Carles I fa l’orni amb la premsa: “Explicacions de què?”

“Explicacions de què?” Així respost Joan Carles I quan una periodista li ha preguntat si tenia pensat donar explicacions sobre les acusacions de corrupció i frau fiscal que planen per sobre la seva fortuna personal. El rei emèrit espanyol, que anava en cotxe acompanyat pel seu amic i amfitrió Pedro Campos, s’ha aturat un moment i ha reconegut que té “moltes ganes” de trobar-se amb Felip VI a la Zarzuela abans de tornar a Abu Dhabi. Després li han preguntat si faria alguna declaració sobre les causes judicials arxivades i Joan Carles I s’ha posat a riure.

L’escena s’ha produït aquest diumenge a la tarda a la sortida del Club Nàutic de Sanxenxo (Pontevedra), on havia assistit per una entrega de premis de la regata en la qual Joan Carles I, Pedro Campos i l’alcalde de la localitat, Telmo Martín, ha estat guardonats pel seu compromís amb el turisme i l’esport. Desenes de persones s’han congregat per aclamar i aplaudir l’emèrit, que ha pujat a rebre la placa commemorativa entre crits de “Viva España” i “Viva el Rey”.

L’actitud festiva de Joan Carles I preocupa

Hi ha força inquietud a la Casa Reial per l’actitud festiva de Joan Carles I durant el primer viatge a Espanya que ha fet l’emèrit després de dos anys residint a Abu Dhabi per esquivar les investigacions de la justícia. La Zarzuela volia una visita discreta –Anticorrupció ha arxivat l’última causa que hi ha pendent per les comissions irregulars de l’AVE a la Meca– i s’ha trobat amb un Joan Carlas amb moltes ganes de deixar-se veure. Fonts del govern espanyol reconegut que la visita de Joan Carles I ha estat un maldecap constant per a Felip VI.

El viatge de l’emèrit ha generat molt enrenou des del moment que es saber que tornaria a Espanya després de més de 650 dies a Abu Dhabi. Les càmeres van retransmetre en directe com Joan Carles I aterrava a Vigo a bord d’un luxós avió privat de lloguer que costa 97.000 euros per trajecte, una situació que no ha agradat gens a la Zarzuela, on també hi ha malestar amb l’emèrit perquè va preferir anar directament a Sanxenxo a assistir a un regata abans que fer una visita al seu fill i presentar-li els seus respectes.