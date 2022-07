TV3 emetrà la segona temporada d’Eufòria “abans de l’estiu vinent”

Eufòria tornarà a TV3 abans de l’estiu de 2023, una notícia bomba i molt esperada que acaba d’avançar El matí de Catalunya Ràdio. El col·laborador Jaume Borja assegura que fonts de dins de l’exitós concurs musical li confirmen que hi haurà segona temporada i que arribarà a la petita pantalla abans del que ens pensàvem. Encara no hi ha cap document signat i, per tant, no està del tot tancat. De fet, la cadena no ho ha confirmat i tampoc no hi ha hagut anunci oficial… El que queda clar, però, és que comencen a sonar amb força els rumors -des de dins de l’equip- que donen per fet que així serà.

Engany les graelles i els formats televisius estan més moguts que mai, especialment en comparació a altres estius sense cap notícia ni avenç. És gràcies a això que comencen a saber-se coses sobre la pròxima temporada, la que incorporà Eufòria a la seva graella, en principi, abans d’acabar-la. La notícia no sorprèn, certament, tenint en compte que l’èxit va ser tan aclaparador que hauria estat una bogeria no fer-ne una segona fornada.

🔊 El periodista Jaume Borja [@JauBorja89] ens ho avança: "Torna "Eufòria" a TV3 i serà abans de l'estiu del 2023"



Cada divendres, totes les novetats del món de la televisióhttps://t.co/0VrzOUPRzl — El matí de Catalunya Ràdio (@maticatradio) July 29, 2022

S’estrena ‘Joc de cartes d’estiu’ i el ‘Tot es mou estiu’ redueix el seu horari

Pel que fa a la resta de novetats que ha anunciat el tertulià, destaca la incorporació de Marc Rodríguez a l’exitosa sèrie de TV3 de Com si fos ahir. No és el primer cop que es diu, però ha recalcat que està més que confirmat que interpretarà un personatge nou a partir del 5 de setembre.

No caldrà esperar tant per veure una altra estrena, la de Joc de cartes d’estiu que començarà a emetre’s la setmana vinent. Marc Ribas tornarà a la graella de la cadena, el que va voler promocionar amb una entrevista davant d’en Llucià Ferrer que va ser molt comentada perquè van fer una competició a la platja en banyador per veure qui tenia millor físic.

Confirmen que el Tot es mou estiu reduirà el seu horari

Finalment, també ha confirmat que el Tot es mou estiu reduirà el seu horari a partir de dilluns vinent. TV3 ha decidit retallar 20 minuts de la seva emissió diària per posar-hi programes antics d’El gran dictat, un programa mític que sempre fa bona audiència.

El col·laborador, però, ha deixat caure que aquest no és un càsting al nou format que han estrenat aquest estiu: “La gent de dins del programa està tranquil·la perquè s’estan assolint els objectius que es va marcar la casa amb el Tot es mou estiu. Volen continuar l’aposta per la cultura i per l’entreteniment fins al pròxim setembre”. Unes declaracions que sobten, tenint en compte que estan fent unes xifres d’audiència baixíssimes que costa de creure que s’esperessin i que, fins i tot, fossin el seu objectiu.