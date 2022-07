TV3 es planteja retallar el ‘Tot es mou estiu’ per la baixa audiència

TV3 va apostar per la continuïtat del Tot es mou durant tot l’estiu amb una versió més light amb Sara Loscos al capdavant. Aquest era un experiment en tot regla, tenint en compte que feia molt de temps que la cadena catalana no emetia un programa en directe durant les tardes del mes de juliol i agost. Per tal d’intentar captar els teleespectadors, van voler retirar tota la política de l’espai i van optar per seccions monotemàtiques excessivament llargues.

Col·laboradors joves i temes soft que no acaben de convèncer si ens fixem en les audiències, que estan sent nefastes. La millor xifra que ha fet és un baixíssim 7,6% i dimecres passat, sense anar més lluny, va enfonsar-se amb un inaudit 2,4% de share que és més típic de 8TV que de TV3.

Davant d’aquest panorama ben negre, TV3 s’estaria plantejant prendre alguna decisió al respecte per intentar millorar la situació mínimament. La sorpresa va arribar en comprovar que a la graella de la seva pàgina web apareix una retallada del seu horari que aplicarien a partir de dilluns vinent. Segons la programació prevista, el Tot es mou estiu acabaria 20 minuts abans per poder emetre un programa antic d’El gran dictat d’Óscar Dalmau… el que van deixar de fer fa set anys. Tot just després passarien a emetre l’Atrapa’m si pots en el seu horari habitual de l’estiu, dues apostes segures que ajudarien a què el TN Vespre no comencés amb una audiència tan baixa.

Des de TV3, però, neguen que la decisió de retallar la durada del programa sigui ferma. De fet, asseguren que ha estat “un error” publicar la graella abans de prendre la decisió definitiva que anunciaran aquest divendres.

Aquesta és la graella prevista per a la tarda de dijous | TV3

La programació de TV3 per al pròxim dilluns 1 d’agost

TV3 vol recuperar els teleespectadors de la tarda

No obstant això, el que queda clar és que tenen previst prendre alguna decisió perquè són conscients que no poden continuar així. Estan perdent tots els teleespectadors a la tarda i no s’ho poden permetre, per la qual cosa hauran de fer alguna cosa. Fer que el programa acabi 20 minuts abans potser no és una solució prou potent, però és un primer pas per reconèixer que aquesta versió estiuenca no està funcionant.