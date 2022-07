Així serà el ‘Tot es mou estiu’, amb Sara Loscos i sense política

TV3 emetrà a partir de dilluns 4 de juliol una versió estiuenca del Tot es mou, programa que presentarà l’actriu Sara Loscos. Amb aquesta nova proposta, que començarà a les sis de la tarda, volen captar el públic més jove amb un magazín d’entreteniment fresc que diuen que recorrerà tot el país. Volen oferir l’actualitat cultural i social, així com informar dels temes relacionats amb l’època de l’estiu.

En la seva presentació, informen que la Sara entrevistarà un convidat a plató cada tarda. Peté Solé comentarà temes de moda, en Pere Renom estarà al capdavant de la secció de ciència i, mentrestant, Jaume Recasens anirà fent rutes per Catalunya. A més a més, comptaran amb la col·laboració d’Esteve Plantada, Sílvia Catalan, Joan Callarissa i molts d’altres per comentar temes propis de l’entreteniment com les tafaneries, els llibres o sèries.

Pel que fa a la música, que també hi tindrà una forta presència, comptaran amb l’ajuda del músic Julen que versionarà cançons i amb la de la Llum d’Eufòria que serà la col·laboradora en pràctiques de l’estiu. El que volen és deixar de banda les tertúlies sobre política i apostarà per les connexions en directe per aportar un to fresc. A més a més, han dit que estrenarà un plató nou que volen que recordi a un càmping, un espai on passar les vacances.

Així serà el Tot es mou d’estiu | TV3

TV3 eliminarà la política de la versió estiuenca del Tot es mou

D’aquesta manera, TV3 recupera un programa en directe per a la franja de tarda, el que no passava des del 2008. Helena García Melero marxa de vacances aquesta tarda i no tornarà fins al 5 de setembre, quan es posarà al capdavant del Tot es mou renovat que emetran en l’horari del Planta Baixa.

Aquest divendres acomiadaran la versió més clàssica del Tot es mou, que suposarà l’última emissió del programa en el seu horari habitual i amb Helena García Melero al capdavant.