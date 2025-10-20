Primeres fotos filtrades i tots els detalls de la boda de Stella Banderas

Antonio Banderas ha casat, aquest cap de setmana, la seva única filla. Stella Banderas ha donat el “sí, vull” a Alex Gruszynski, un empresari d’èxit americà i d’origen polonès que era company seu d’escola des de preescolar fins a l’Institut. Quan van començar la universitat, van separar-se perquè ella va estudiar Art Dramàtic a Los Angeles i ell, Business Administration en una universitat a l’altra punta dels Estats Units. Quan van acabar aquests quatre anys -en els quals ella va tenir altres parelles-, van retrobar-se i van anunciar públicament que tornaven a sortir junts. Això era el 2023 i ara, només un parell d’anys després, han decidit segellar aquesta història de tota una vida amb un matrimoni.
Tots dos viuen a Los Angeles, però s’han volgut casar a l’Abadia Retuerta de Valladolid, un monestir del segle XII reconvertit en hotel de luxe. Amb més de 200 convidats, entre els quals hi havia unes quantes estrelles de Hollywood, la seva intenció era mantenir certa intimitat i no permetre que tothom veiés què passava allà a dins. És per això, per exemple, que van demanar als convidats que no fessin servir els telèfons mòbils durant la cerimònia… però alguns han passat olímpicament d’aquesta prohibició. La bona notícia per als més tafaners? Que, gràcies a aquest acte de rebel·lia, hem pogut ficar el nas a com va anar vestida la núvia o com van decorar l’altar.
Els convidats se salten la prohibició i publiquen fotos de la boda de la filla d’Antonio Banderas
La revista People ha aconseguit captar la imatge més buscada, la del vestit de la núvia. Aquest sempre és el secret millor guardat, però s’ha acabat revelant en una imatge robada en què se la veu caminar de la mà del seu marit. Es tracta d’un disseny de tall sirena en tul i aplicacions d’encaix floral brodat. L’escot cor i les mànigues amples aporten un toc bohemi i gairebé gòtic, molt adient i en sintonia amb la decoració de la cerimònia. Al nuvi l’hem vist amb el típic esmòquing negre, clàssic i elegant amb corbatí.
De l’interior de l’església també hem tingut instantànies; una capella que han omplert de cadires de fusta fosca, un munt de canelobres alts i teles de gasa al sostre per aportar aquest toc romàntic i també gòtic. Alguns convidats han filtrat a la premsa que la núvia va entrar a l’altar amb una cançó composta pel seu tiet avi, de la mateixa manera que van escollir Here, There and Everywhere de The Beatles per al moment del “sí, vull”. I qui els ha casat? Doncs ni més ni menys que Blake Lee, l’actor de Parks and Recreation o Mixology.
La revista People filtra la primera foto de la boda de Stella Banderas: pic.twitter.com/yJm4pKMpnX— Vicente Gómez Fornés (@vicentegfornes) October 19, 2025
Ja a l’hora de sopar, van traslladar els convidats a un saló de pedra que van il·luminar amb més espelmes, hortènsies i cales de color violeta. D’aquesta part de l’enllaç hem pogut veure com era la taula, que hi havia un escenari amb projector i que el pastís era molt allargat, amb l’interior de Nutella i gerds.
De fet, també podem saber què van degustar els convidats. Després del típic còctel amb aparitius que va estar format per un munt de tapes espanyoles amb croquetes, albergínies fregides, pernil salat, formatges o paelles; van arribar els plats principals. De primer, ravioli de coquelet, llamàntol, amanida, poma i tomàquet sec amb salsa pomodoro i parmesà. De segon, una milfulles de filet de vedella amb crema de carabassa, patates i pèsols. I de postres? Coulant de toffee i sopa de xocolata blanca. Tot, obra d’un xef tan prestigiós com Marc Segarra.
Odessa A’zion with Alissa Sugawara and friends at Stella Banderas and Alex Gruszynski’s wedding yesterday in Spain.— Odessa A’zion Updates (@OdessaAzionUPD) October 19, 2025
Posted by colettelathan via Instagram Story. pic.twitter.com/bJlXybM5mT
Drew Starkey with Dylan Shanks at Stella Banderas and Alex Gruszynski’s wedding in Spain, on Oct 18th. pic.twitter.com/HDd9jtFsKx— Drew Starkey Updates Fan (@DrewStarkeyUPD) October 20, 2025
Antonio Banderas brinda amb la premsa i agraeix el tracte rebut
Antonio Banderas ha demostrat que és un senyor i ha sortit, quan ha acabat la cerimònia, a brindar amb la premsa que hi havia congregada a les portes del monestir. Els han portar menjar i begudes, de la mateixa manera que l’actor ha volgut agrair-los en persona el tracte que estaven rebent. Molt emocionat, ha reconegut que “ha caigut la llagrimeta” quan ha vist casar-se la seva fila: “Tot ha estat molt emotiu, tranquil i elegant. Els nuvis es coneixen des dels quatre anys, així que ha estat una relació molt llarga”.
“S’han casat aquí perquè ella volia casar-se a Espanya i aquest és el lloc perfecte per la bellesa del monestir, la capacitat i que tots els convidats poguessin descasar aquí després del viatge des de Los Angeles”, ha afegit. Un pare de la núvia content que ha gaudit d’un dels dies més especials de la seva vida.