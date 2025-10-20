Primeras fotos filtradas y todos los detalles de la boda de Stella Banderas

Antonio Banderas ha casado, este fin de semana, a su única hija. Stella Banderas ha dado el «sí, quiero» a Alex Gruszynski, un empresario de éxito estadounidense y de origen polaco que fue compañero suyo de escuela desde preescolar hasta el instituto. Cuando comenzaron la universidad, se separaron porque ella estudió Arte Dramático en Los Ángeles y él, Business Administration en una universidad al otro extremo de Estados Unidos. Cuando terminaron esos cuatro años -en los cuales ella tuvo otras parejas-, se reencontraron y anunciaron públicamente que volvían a salir juntos. Eso fue en 2023 y ahora, solo un par de años después, han decidido sellar esta historia de toda una vida con un matrimonio.

Ambos viven en Los Ángeles, pero han querido casarse en la Abadía Retuerta de Valladolid, un monasterio del siglo XII reconvertido en hotel de lujo. Con más de 200 invitados, entre los cuales había varias estrellas de Hollywood, su intención era mantener cierta intimidad y no permitir que todos vieran qué ocurría allí dentro. Es por eso, por ejemplo, que pidieron a los invitados que no usaran los teléfonos móviles durante la ceremonia… pero algunos han pasado olímpicamente de esta prohibición. ¿La buena noticia para los más curiosos? Que, gracias a este acto de rebeldía, hemos podido echar un vistazo a cómo iba vestida la novia o cómo decoraron el altar.

Los invitados se saltan la prohibición y publican fotos de la boda de la hija de Antonio Banderas

La revista People ha conseguido captar la imagen más buscada, la del vestido de la novia. Este siempre es el secreto mejor guardado, pero se ha acabado revelando en una imagen robada en la que se la ve caminar de la mano de su marido. Se trata de un diseño de corte sirena en tul y aplicaciones de encaje floral bordado. El escote corazón y las mangas anchas aportan un toque bohemio y casi gótico, muy adecuado y en sintonía con la decoración de la ceremonia. Al novio lo hemos visto con el típico esmoquin negro, clásico y elegante con corbatín.

Del interior de la iglesia también hemos tenido instantáneas; una capilla que han llenado de sillas de madera oscura, un montón de candelabros altos y telas de gasa en el techo para aportar ese toque romántico y también gótico. Algunos invitados han filtrado a la prensa que la novia entró al altar con una canción compuesta por su tío abuelo, de la misma manera que escogieron Here, There and Everywhere de The Beatles para el momento del «sí, quiero». ¿Y quién los casó? Pues nada más y nada menos que Blake Lee, el actor de Parks and Recreation o Mixology.

Ya a la hora de cenar, trasladaron a los invitados a un salón de piedra que iluminaron con más velas, hortensias y calas de color violeta. De esta parte del enlace hemos podido ver cómo era la mesa, que había un escenario con proyector y que el pastel era muy alargado, con el interior de Nutella y frambuesas.

De hecho, también podemos saber qué degustaron los invitados. Después del típico cóctel con aperitivos que estuvo compuesto por un montón de tapas españolas con croquetas, berenjenas fritas, jamón serrano, quesos o paellas; llegaron los platos principales. De primero, ravioli de coquelet, langosta, ensalada, manzana y tomate seco con salsa pomodoro y parmesano. De segundo, un milhojas de filete de ternera con crema de calabaza, patatas y guisantes. ¿Y de postre? Coulant de toffee y sopa de chocolate blanco. Todo, obra de un chef tan prestigioso como Marc Segarra.

Antonio Banderas brinda con la prensa y agradece el trato recibido

Antonio Banderas ha demostrado que es un caballero y ha salido, cuando ha terminado la ceremonia, a brindar con la prensa que estaba congregada a las puertas del monasterio. Les llevaron comida y bebidas, de la misma manera que el actor quiso agradecerles en persona el trato que estaban recibiendo. Muy emocionado, ha reconocido que «se le ha escapado la lagrimita» cuando ha visto casarse a su hija: «Todo ha sido muy emotivo, tranquilo y elegante. Los novios se conocen desde los cuatro años, así que ha sido una relación muy larga».

«Se han casado aquí porque ella quería casarse en España y este es el lugar perfecto por la belleza del monasterio, la capacidad y que todos los invitados pudieran descansar aquí después del viaje desde Los Ángeles», ha añadido. Un padre de la novia contento que ha disfrutado de uno de los días más especiales de su vida.