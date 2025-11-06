Nadine Romero se ha convertido en una de las creadoras de contenido catalanas más queridas, una chica todoterreno sin pelos en la lengua y sumamente explosiva. Hace unos meses, compartía la noticia de que se había comprometido con su novio tras ocho años de relación. Desde entonces, sus seguidores la interrogan día sí día también para poder saber todos los detalles de la preparación de una boda que dice que será muy espectacular.

En La tarda de Catalunya Ràdio le han ofrecido un espacio para que vaya comentando cómo es el proceso de organización y ella está cumpliendo las expectativas con creces. Por ejemplo, ya sabemos que tiene fecha y lugar. ¿El titular? Que se ha inspirado en la boda de Edward y Bella en Crepúsculo para diseñar la decoración principal del altar. En la película se casan en un bosque y ella ha querido imitarlo: «Cuando empezamos a buscar lugar, tenía claro que uno de mis puntos de referencia era que la finca ofreciera esta opción». En su caso, la finca se encuentra a 15 minutos de Manresa, así que no se irá del Bages.

¿Qué normas ha impuesto Nadine Romero para su matrimonio?

Será en octubre de 2026 cuando la veremos vestida de novia, un sueño cumplido del cual conocemos más detalles. ¿Por ejemplo? Las normas que quiere imponer a los invitados que acudan a la ceremonia: «Un día que me compro un vestido que me cuesta un ojo de la cara, no quiero ver a nadie más vestido de color blanco. ¿Las normas de mi boda? No quiero ver a ninguna persona vestida de color blanco. En el momento que yo vea que alguien lo incumple, me enfadaré muchísimo«. Y así lo ha comunicado, dice. ¿Algo que tampoco le gusta? «Me preguntan si pueden venir con un tono beige… pero ¿será que no hay una gama de colores que tienes que coger un tono beige? ¡Ni blanco ni similares!», ha dicho tajante.

¿Y la segunda norma? Dice que no le gustaría «nada» que se aprovechara el día de su boda para comunicar cosas: «Es que ¿será que no hay días, no crees? Puede ser el día antes, el día siguiente, el fin de semana al terminar la boda. Que lo convoquen ellos, que yo me he gastado una pasta para convocarlos. Es que claro…«, ha dicho indignada. Así que, ese día, ni anuncios de compromiso ni de embarazo.

Nadine Romero no quiere que ningún invitado vaya vestido de blanco | Instagram

Y, por último, un tema que tiene que ver con el alcohol: «Somos adultos y quiero que todos recuerden la boda, no quiero que nos pasemos. Habrá alcohol, exacto, pero que la gente no se pase porque quiero que recuerden la boda porque, si no, no tiene gracia. Yo no quiero ver a mis amigos por ahí tirados. No me gustaría, no«, ha añadido.