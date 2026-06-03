Nadine Romero está acostumbrada a recibir mensajes críticos con su peso desde hace años, pero eso no significa que le parezca bien tener que soportar tanta gordofobia. Un usuario ha vuelto a criticarla por su sobrepeso y ella, totalmente harta, ha grabado un vídeo de denuncia que ha recibido todo el apoyo de los seguidores que se suman a esta queja pública. Le han recomendado, de malas maneras, que «pierda peso«. Ella, ante esto, ha estallado con toda la razón: «Estoy harta de que se me invalide como persona por mi peso y es que no sabéis lo frustrante que es que cada paso y cada movimiento que hago haya comentarios como este en mi día a día«.

La influencer es una persona fuerte y con la cabeza muy bien estructurada después de «toda una vida» recibiendo mensajes así. Ahora bien, no todo el mundo sabe gestionar estos mensajes y Nadine ha querido alzar la voz para acabar con esta historia: «No me entra en la cabeza que la gordofobia esté tan normalizada, puedes crear una inseguridad o un trastorno alimentario muy grave. Antes de comentar cualquier cosa, pensad que la gente tiene sentimientos y una vida. No sois nadie para ir diciendo nada de esto», ha denunciado.

Lo peor de todo es que ha llegado a recibir mensajes de este tipo también de seguidores, como es el caso de este último: «Me sigue y, aun así, ha encontrado coherente escribirme esto para que yo lo lea. No sé si sois conscientes de que detrás de una pantalla hay personas reales«.

Nadine Romero lamenta los episodios desagradables de gordofobia que ha vivido

La presentadora de EVA, de 3Cat, ha sacado a la luz algunos episodios desagradables que ha vivido por la calle cuando algunas personas han acabado insultándola por su físico: «No puede ser normal que yo vaya por la calle y me encuentre un seguidor que me diga que bailo muy bien, pero que qué lástima esos kilitos que me sobran».

O otra, cuando una chica por la calle alabó su peinado y rápidamente se olvidó porque alguien la criticó: «Me puse supercontenta cuando me dijo que tenía una melena muy bonita, pero cuando vi que me habían escrito un mensaje que me decía puta gorda me quedé amargada todo el día. Nos guste o no, los mensajes malos pesan más que todos los buenos», ha lamentado.

Nadine Romero dice estar «cansada» de la gordofobia que padece | Instagram

Nadine Romero ha aprovechado este vídeo para enviar una pregunta al aire. ¿Estas personas que critican serían capaces de soltar un comentario tan despectivo hacia su hijo? «Reflexionemos un poco, por favor, porque es agotador«, ha pedido.