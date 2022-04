L’actriu catalana a qui Antonio Banderas ha dedicat un premi

Antonio Banderas ha rebut el premi Sant Jordi que concedia RNE aquest dimarts per la seva exitosa trajectòria en el món del cinema. La gala, que ha tingut lloc en el Teatre Lliure, ha acabat tenint una protagonista sorpresa: l’actriu gironina de musicals, Marta Ribera. Ha acabat destacant gràcies al gest tendre del seu company, que ha volgut dedicar-li el premi a ella en un discurs que ha acabat emocionant tots els presents i a ella especialment, que no podia evitar les llàgrimes.

Antonio Banderas dedica el premi a una actriu catalana

El que l’actriu catalana no s’esperava era que li dediqués el premi en un discurs que l’ha enlluernat: “Vull dedicar aquest premi a una dona, una nena encara, de Girona que està allà asseguda amb mi i que s’anomena Marta Ribera. Això és per a tu perquè, d’alguna manera, tu representes de debò el millor que m’he trobat en aquesta professió que són els companys. I. tu has estat un àngel des del primer moment. Tu representes tota aquella història que he tingut amb els meus companys al llarg de moltíssims anys. Moltíssimes gràcies, de debò, per haver estat allà totes aquelles nits i espero treballar amb tu moltes vegades“.

Antonio Banderas dedica el seu premi Sant Jordi ala trajectòria a Marta Ribera, una de les més grans figures del teatre musical espanyol. #PremisSantJordiRTVE @rne @rtve @antoniobanderas pic.twitter.com/xndcVUUMn3 — RTVE Catalunya (@RTVECatalunya) April 26, 2022

Qui és Marta Ribera?

Marta Ribera és una actriu de musicals amb una llarga trajectòria. Ha fet gran part de la seva carrera fora de Catalunya, però actualment es troba a Barcelona perquè dilluns vinent comença la gira de Company, l’obra que ha dirigit i produït Antonio Banderas des del seu teatre de Màlaga. Es tracta d’una obra musical molt exitosa estrenada a Nova York el 1977, amb sis premis Tony i un repartiment excepcional en el que destaca precisament Marta Ribera. Broadway aterrarà al teatre Apolo la setmana vinent, una comèdia que esperen que triomfi en la cartellera. Per tal de promocionar aquesta producció, Banderas acudia a la gala acompanyat de dos dels actors de l’obra.

L’actriu té, com dèiem, una trajectòria increïble i envejable. Actriu, cantant i ballarina, res no se li resisteix. Guanyadora de sis premis molt importants per a una actriu de teatre, parlem d’una de les actrius de musicals més veteranes, versàtils i consolidades. Va començar a cridar l’atenció el 1993, amb èxits com The Rocky Horror Show, West Side Story i Jekyll&Hyde. També l’hem vist a superproduccions com Annie, Grease, Peter Pan, Chicago, Cabaret… I, més recentment, a l’obra de Jorge Javier Vázquez Grandes Éxitos.

Marta Ribera actuava amb Jorge Javier Vázquez | Europa Press

Companys de professió aplaudeixen la seva humilitat, la que no ha perdut en cap moment tot i la fama que ha aconseguit. De fet, en un reportatge de Vanity Fair expliquen que no va deixar d’actuar ni tan sols quan estava embarassada: “Estava representant Spamalot amb Tricicle i li van proposar que baixés la intensitat per precaució, però ella es va negar. La nena va aguantar i quan va néixer, tots li van dir que seria un nervi”.

Pel que fa a la televisió, també l’hem pogut veure en sèries conegudes. La seva feina més mediàtica en la petita pantalla va ser a Antena 3 gràcies al seu paper a Un paso adelante, en la que interpretava una professora tímida i exigent de ball modern.

El prestigiós cercle d’amistats de Marta Ribera

Treballar durant tants anys en primera línia l’ha ajudat a formar un club selecte d’amistats. Entre ells, destaquen figures com Antonio Banderas, Raphael, Mónica Cruz, Juan Echanove, Beatriz Luego, Jorge Javier Vázquez… entre tants altres. Marta Ribera és tota una celebritat als seus 50 anys, una estrella amb molt de futur en la professió encara. La seva figura està més que consolidada, però de ben segur que agraeix igualment el moment de glòria que li ha donat Antonio Banderas en un discurs que sempre recordarà.