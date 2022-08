Fúria i insults contra Antonio Banderas per defensar la monarquia

Antonio Banderas ha concedit una entrevista molt controvertida en la que ha intentat quedar bé amb tothom en no posicionar-se políticament. Quin ha estat el problema? Que no li ha sortit bé la jugada i ha deixat anar una defensa de la monarquia agafada en pinces que ha enfurismat. De fet, Twitter s’ha omplert ràpidament de comentaris crítics amb ell i amb les seves paraules. I és que l’actor i director va assegurar que la monarquia s’havia votat en el referèndum de la Constitució i això no ha fet gràcia.

Les seves paraules textuals van ser aquestes: “Jo sóc demòcrata, el meu partit polític és la democràcia i allò que decideixin els ciutadans. La monarquia, en contra del que molta gent diu, sí que va ser votada en una Constitució que es va aprovar el 1978. En un dels títols d’aquesta Constitució, a Espanya se la defineix com a regne. Així que, fins que no es demostri el contrari, això es va decidir. Quan es plantegi un altre referèndum, si és que passa en algun moment, a veure què passa”.

I com ha reaccionat la gent davant d’aquestes declaracions? Amb fúria: “Bon dia i feliç dijous a tothom excepte a Antonio Banderas per ser l’únic espanyol que va votar la monarquia i no ens va avisar que hi havia eleccions a rei ni a res. Jo, Antonio, això s’avisa”, ha escrit un usuari irònicament.

Buenos días y #FelizJueves a todos. Menos a Antonio Banderas, por ser el único que español que votó a la monarquía, y no nos avisó de que había elecciones a rey ni nada. Jope, Antonio! Eso se avisa, leñe! 😂 pic.twitter.com/9pmx9GLOBZ — Viking (@wallanderviking) August 18, 2022

Missatges cruels contra Antonio Banderas a Twitter

Altres han estat més durs: “Antonio Banderas s’està convertint en el cuñao de Màlaga. El problema és que es cregui el que diu”, “Per superar Antonio Banderas ja només pots dir que a Franco també el vam votar”, “Antonio Banderas estàs perdent alguna cosa o molt… Qui t’ha vist i qui et veu, quina pena”, “Antonio Banderas fent el ridícul. No importa quan llegeixis això” o “Antonio Banderas és un majarón. Quin representat més imbècil i ploraner. Que no vingui més a Màlaga”.

Antonio Banderas se está convirtiendo en el cuñao de #Málaga. El problema es que se crea lo que dice. pic.twitter.com/u3aOE2RD5Z — Alejandro Díaz ☀️🌿🌾 (@astronauttta) August 17, 2022

Para superar a Antonio Banderas ya solo puedes decir que a Franco también le votamos y que esto es jólivu. — Don Mitxel I de Euskadi y V del Secarral (@DonMitxel_I) August 17, 2022

Antonio Banderas, estas perdiendo algo o mucho.

Quién te ha visto y quién te ve.

Que pena pic.twitter.com/C5E90a8nSW — misterbuchos (@misterbuchos) August 17, 2022

Antonio Banderas haciendo el ridículo. No importa cuándo leas esto. — SunkDevifull 🇬🇱 (@SunkDevifull) August 17, 2022

Antonio Banderas es un MAJARÓN. Menudo representante más imbécil y llorón. Que no venga más a Málaga https://t.co/Dvnfw5uKLT — javi349 (@JaviH349) August 17, 2022

Una altra polèmica que esquitxa la popularitat de l’actor, que avui està rebent crítiques ferotges a través de les xarxes socials.