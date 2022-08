Linxament i un got d’aigua a la cara en un ‘Sálvame’ descontrolat

Sálvame ha viscut una tarda molt intensa aquest dimecres. El descontrol ha estat absolut per culpa de la veïna traïdora, una dona que té molta informació sobre José Ortega Cano i Ana María Aldón perquè viu a prop seu. La dona ha mostrat un comportament molt desagradable i ha arribat a llançar un got d’aigua a la cara de Kiko Jiménez. El col·laborador estava criticant la filla de la dona, el que la indignava de tal manera que intentava fer-li un cop amb la bossa de mà.

La resta de companys van intentar aturar-la, però ella continuava enfurismada. No volia permetre que el tertulià digués que ella l’única cosa que volia eren hores de televisió i que havia intentat embolicar la filla amb ell perquè fos famosa. En mullar-lo en directe de males maneres, van voler que es disculpés amb ell per aquest gest. Ella, però, va negar-se taxativament i va marxar sense fer-ho.

LA VECINA TRAIDORA LE LANZA UN VASO DE AGUA A KIKO JIMÉNEZ Y NO SE DISCULPA #yoveosálvame pic.twitter.com/9TRLzLl6ej — EliamSweet (@eliamsweet) August 17, 2022

Carmen Alcayde, víctima d’un linxament a Sálvame

I poc després d’aquell moment surrealista, arribava el torn de Carmen Alcayde. La presentadora ha rebut un linxament per part dels seus companys, que s’han pres malament que els anomenés “joguines trencades”. Terelu Campos s’ha mostrat indignada: “M’ha sorprès perquè crec que ser una joguina trencada és una cosa diferent del que creus tu. Dir que aquells que treballem a Sálvame ho som, que ens han enganxat per estar aquí és desmerèixer la feina de companys que treballen en la crònica social des de fa anys. Kiko Matamoros, que tant el critiques, té un rodatge a Sálvame que tu no tens”.

Davant d’aquesta reprimenda, Carmen Alcayde intentava restar ferro a les seves declaracions i demana perdó als companys per si s’havien sentit ofesos. El problema? Que no va ser gaire amable en aquesta disculpa: “Em referia que hi ha vegades que ets a casa i, de cop, sona el telèfon i tornes a estar aquí. I amb vosaltres ha passat això perquè estàveu oblidats, nois”.

Com era d’esperar, ha rebut per totes bandes després d’això. La més dura? Marta López, que l’ha acusat de ser una prepotent i de creure’s superior a la resta: “No ets la mateixa des de fa un temps. Et creus que fas gràcia i no fas cap gràcia en res”. Tot acabava quan Carmen Alcayde començava a plorar en directe i la resta de companyes intentaven calmar-la.