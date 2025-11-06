Sergio Dalma ha promocionado su nuevo disco en una entrevista muy divertida en El Hormiguero, en la cual ha revelado anécdotas de su pasado y también un episodio hilarante que tuvo lugar durante la boda de su hijo. El artista de Sabadell da una segunda vida a algunas de las canciones más icónicas de los cantantes italianos famosos, una manera de recuperar canciones clásicas del país vecino pero cantadas en castellano.

¿La parte que más gracia ha hecho de esta entrevista? Cuando Pablo Motos le ha preguntado si cantaría Bailar pegados en estos conciertos, ya que sabe que ha acabado un poco cansado del tema que lo lanzó a la fama porque todos lo relacionan con ella y le piden que la cante siempre que lo ven: «Si te soy sincero, no sé qué haré… No sé, no sé. No estoy harto de Bailar pegados porque hemos hecho muchas versiones y no me gustaría acabar harto«.

«Tú suenas en todas las bodas», ha reconocido el presentador. Y ha sido entonces cuando Sergio Dalma ha sacado a la luz qué pasó en la boda de su hijo: «Yo ya no voy a las bodas. De hecho, la última a la que fui fue la de mi hijo. Fui, sí, pero cuando la gente brindaba pedían que cantara y que cantara… Le dije a uno que era mecánico que aprovechara para arreglar el coche, que yo no canto si no estoy sobre el escenario«.

¿Qué ha explicado Sergio Dalma en El Hormiguero? | Antena 3

¿Ha mejorado la relación de Sergio Dalma y su hijo?

Con estas declaraciones, sabemos que no llegó a cantar y que la relación que mantiene con el hijo es mejor de lo que era antes. Y es que, en un momento dado, padre e hijo estuvieron prácticamente sin hablarse. ¿Qué pasó? Sergio Dalma salía con la presentadora Maribel Sanz, con quien tuvo a su hijo Sergi. Aquella parecía una relación para toda la vida, pero acabaron rompiendo en 1996. El divorcio lo separó de su hijo, que aún era muy pequeño. Y, de hecho, el mismo chico ha reconocido en algunas entrevistas que llegó a haber una “gran distancia” entre él y su padre. No era fácil compaginar el trabajo de cantante con el de padre separado, pero el tiempo puso las cosas en su lugar y la relación comenzó a mejorar.

Sergio Dalma no acostumbra a hablar de su vida privada, pero sí ha dado detalles de la rutina que mantiene. Muchos aplauden su buen estado de forma a los 61 años. ¿Cuál es su truco? Dice que todo es gracias a la actividad física y la dieta equilibrada, unos buenos hábitos que le ayudan a tener un buen físico y «a mantener la cabeza clara«. Siempre encuentra un hueco para mantener deporte, ya que le ayuda a sentirse bien por dentro: «Si cuidas el cuerpo y la mente, todo lo demás fluye. De hecho, de vez en cuando tienes que parar las cosas para coger fuerza y continuar«.

El cantante se ha sincerado con Pablo Motos | Antena 3

Será el próximo mes de marzo cuando inicie una gira que confía sea tan multitudinaria como las anteriores. De momento, los fans pueden contentarse con los secretos que han descubierto de su vida gracias a esta intervención televisiva.