¿Qué pueden tener en común Com si fos ahir y Aquí no hay quien viva? Más allá de ser dos series de entretenimiento, una de la televisión pública catalana y la otra un clásico de humor de la televisión española? Las relaciones entre los personajes, compañeros de instituto y vecinos, son las que marcan el ritmo de ambas series, muy queridas por sus respectivos fans. Por lo tanto, ¿qué vínculo podría unir estas dos series?

Adrià Collado es un actor catalán que ha sido protagonista las dos últimas temporadas de Com si fos ahir con su papel como Miqui y la trama a dos bandas con Sílvia (Montse Germán), la cuñada de su esposa, Neus (Mercè Martínez). Los espectadores sufrieron durante meses esperando que la gran bomba estallara, y los resultados fueron desastrosos. Con un poco de tiempo y las conversaciones de Neus, la pareja logró arreglarse aunque en esta novena temporada el inicio de una nueva amistad podría hundir su matrimonio.

¿Qué relación tiene con la serie ‘Aquí no hay quien viva’?

En Aquí no hay quien viva, Adrià dio vida a una de las parejas más icónicas de la serie junto a Luis Merlo. Interpretaban a la pareja formada por Mauri y Fernando, una de las primeras parejas homosexuales de la serie española que también se convirtió en un referente para muchas generaciones.

Luis Merlo y Adrià Collado en los papeles de Mauri y Fernando en ‘Aquí no hay quien viva’ | Atresplayer

Un guiño a una pareja icónica

Ha sido durante la temporada número 15 de La que se avecina, otro clásico de las series españolas, donde se ha vivido un guiño a la pareja que formaban en la otra serie. En La que se avecina, ambos se reencuentran con nuevos papeles, Bruno y Sergio. Justo después de veinte años del final de la anterior serie, ambos actores se cruzan en una escena en la que parece que se recuerdan de una vida pasada.

@cinerama_es Fernando y Mauri se reencuentran en La Que Se Avecina con otros personajes y otros nombres 🙌🏻 La nueva temporada ya está disponible en Prime Video #lqsa #comedia #cineentiktok ♬ sonido original – CINERAMA

En esta escena emotiva ambos parecen recordarse entre sí, pero piensan que es por su figura como personajes famosos. Bruno es pianista internacional y Sergio hace un papel en una telenovela muy conocida. Tras intercambiar unas palabras, se despiden y casi se dan un beso, admitiendo que «no son gays», otro mensaje que recuerda el papel como pareja sentimental que habían interpretado. La realidad es que es un guiño a su relación formada en Aquí no hay quien viva, un pasado compartido por ambos intérpretes que han decidido recordar de manera breve en uno de los capítulos de la anterior temporada de la serie y que muchos fans han sabido enlazar.

Luis Merlo y Adrià Collado coincidieron en ‘Aquí no hay quien viva’ | TikTok

¿Qué papel hacía Miqui de ‘Com si fos ahir’ en ‘Aquí no hay quien viva’? | TikTok.

¿Qué proyectos ha hecho el actor Adrià Collado más allá de las series?

Adrià Collado es muy recordado por su papel de Fernando en Aquí no hay quien viva y por interpretar al personaje de Sergio Arias en La que se avecina, pero ¿qué otros papeles ha hecho el actor barcelonés? Además de la trama del Miqui en Com si fos ahir, Collado, licenciado en Geografía e Historia y Antropología en la Universidad Autónoma de Barcelona, ha formado parte de series tan conocidas como Oh, Espanya o Estació d’enllaç. Entre los títulos de películas en las que ha participado destacan Mensaka, páginas de una historia, Atómica, Hermanas, Fumata o Películas para no dormir: para entrar a vivir, entre otras. En resumen, un actor catalán que forma parte de la serie más exitosa de la sobremesa de TV3 y que ha formado parte de series muy aclamadas que han incorporado un guiño a una de las parejas más icónicas que forman parte de su historia.