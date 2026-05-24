Aquí no hay quien viva cambió la vida de todos sus actores, que de repente pasaron a ser de los más conocidos de toda España. La serie de Antena 3 fue todo un éxito y, por eso, muchos de ellos aún se dedican a la interpretación en primera línea. Otros, sin embargo, no han tenido tanta suerte y se han tenido que buscar la vida porque dejaron de llamarles cuando bajó el suflé. Es el caso de Eduardo García, por ejemplo, el jovencito que interpretaba el papel del niño faltón, Josemi, que siempre repetía aquel «Tranquilita, eh» que lo hizo famoso.

Cuando terminó aquella experiencia televisiva, optó por dejar el mundo de las series y probó suerte en la música. Se hizo rapero y terminó recibiendo muchas críticas, sobre todo porque en uno de los videoclips aparecía consumiendo droga. Poco después, acabaría confesando que había tenido una mala vida por culpa de las malas compañías y el tiempo en la calle sin supervisión.

En una de las letras de estas canciones que escribió, decía que parte de la culpa la tenía la explotación laboral que sufrió cuando era muy pequeño: «Jornadas de 24 horas cuando aún era menor de edad… No me diste las gracias y de las horas extras mejor ni hablar. Otro te habría denunciado y todo el dinero te habría sacado«.

El actor interpretaba a Josemi, uno de los más carismáticos de la serie | Antena 3

Han sido varios los intérpretes de aquella famosa serie de la comunidad de vecinos que han lamentado, públicamente, que las condiciones de la serie no eran precisamente las mejores. Si a estos problemas le sumas la edad de este actor, la cosa se complica aún más y las consecuencias pueden ser todavía peores.

¿Qué hace ahora Eduardo García, el Josemi de Aquí no hay quien viva?

Siempre ha considerado que aquellas jornadas eternas de rodaje le afectaron, al igual que todo lo que llegó a ver siendo demasiado pequeño. Ahora, alejado de la pequeña pantalla y de la música, ha concedido una entrevista que sirve para saber qué está haciendo ahora mismo. ¿La sorpresa? Que ni siquiera llega a fin de mes: «He tenido que volver a vivir en casa de mis padres, en un pueblo de Toledo, y estoy trabajando como camarero«, ha dicho en TardeAR de Telecinco.

Eduardo García ha tenido problemas económicos y, por eso, ha requerido de la ayuda de los padres: «Me ayudan y me mantienen como pueden. Mis ingresos son mínimos«. Una situación complicada que aún está lejos de solucionarse o, al menos, eso hacen pensar estas últimas declaraciones.