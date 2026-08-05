Esquerra Republicana de Catalunya ha decidido tomar medidas tras la polémica generada en torno a su cabeza de lista en Girona para las elecciones municipales de 2027, Marc Puigtió. Después de que se hiciera pública una grabación en la que el alcaldable junquerista admitía su intención de «echar» a los críticos del partido en la ciudad en una conversación con un joven influencer local cercano a Vox, la formación republicana ha activado los mecanismos de control interno para investigar el caso. Mientras tanto, el presidente del partido, Oriol Junqueras, ha calificado las palabras de Puigtió de «desafortunadas» en declaraciones a El matí de Catalunya Ràdio.

En un comunicado conjunto con la ejecutiva local de Girona emitido este miércoles a media mañana, el partido ha confirmado la apertura de actuaciones de oficio. «A raíz de las informaciones conocidas en las últimas horas en relación con el candidato de Girona Marc Puigtió, Esquerra Republicana ha activado los mecanismos internos previstos para estos casos», dice la formación republicana, que detalla que Mireia Ingla, responsable de cumplimiento del partido de Oriol Junqueras, ha decidido «abrir de oficio un expediente para analizar los hechos y determinar, si procede, las responsabilidades correspondientes».

La formación añade que el procedimiento abierto por la exalcaldesa de Sant Cugat –nombrada como responsable de cumplimiento por la dirección en abril de 2025– «se seguirá con todas las garantías establecidas y respetando los derechos de las personas afectadas». Asimismo, ERC deja claro que «no hará más valoraciones hasta que finalice» la investigación de los hechos.

Marc Puigtió, en el acto de Militància Decidim en Olesa, el pasado mes de septiembre que abría oficialmente la campaña de Junqueras para volver a presidir ERC/Mireia Comas

Un terremoto político en la capital gerundense

El expediente llega al día siguiente del terremoto que ha provocado la filtración del audio, donde Puigtió detallaba a Travis Agustín Gómez Mora, un influencer ultra de la zona, su estrategia para «tomar el control» de las siglas republicanas en la ciudad y aprovechar sus recursos electorales. Estas revelaciones habían provocado ya una serie de reacciones en cadena, desde el «paso al lado» por parte de exresponsables de la sección local como Karim Sabni –tuit avalado por Gabriel Rufián–, a críticas públicas de figuras de la formación como el exdiputado Joan Puig. Con la apertura de este expediente, la dirección de Esquerra busca frenar la crisis abierta y determinar si las acciones y declaraciones del candidato de Girona merecen sanción o su relevo al frente del proyecto Moviment per Girona.

Las disculpas de Puigtió no frenan el expediente

La comunicación de la apertura del expediente se produce después de la carta que el alcaldable ha enviado a la militancia de Girona para disculparse por los audios. Marc Puigtió reconoce que los comentarios que hace en las grabaciones han podido generar «malestar, decepción o desconfianza», pero en su defensa dice que son «fragmentos editados» de conversaciones privadas que están «fuera de contexto». En cualquier caso, las disculpas no han servido para frenar el expediente que ha abierto la dirección, a pesar de que el candidato había reclamado no alimentar “más confrontaciones ni reabrir heridas”.