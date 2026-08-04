Nuevo seísmo político en ERC en Girona y muy cerca de la dirección nacional. Un audio grabado supuestamente tiempo atrás y difundido ahora en las redes sociales deja en una posición muy difícil a Marc Puigtió, el cabeza de lista de la formación y hombre de Oriol Junqueras para las elecciones municipales del 2027, en que se presentará -si continúa- con la marca blanca Moviment per Girona. La grabación, que se presenta como una conversación privada con Travis Agustín Gómez Mora, un joven vinculado con Vox y que ha difundido el audio, detalla abiertamente su plan para tomar el control del partido en la capital gerundense, expulsar a los críticos y aprovechar la maquinaria electoral de la formación.

El Món ha solicitado a la formación republicana si quería hacer alguna aclaración sobre la conversación filtrada, pero hasta la hora de publicar la noticia no ha recibido ninguna respuesta. Por el momento, el silencio es total y no se aclara si hay alguna circunstancia que explique los hechos.

La filtración, que incluye un audio y capturas de pantalla de mensajes instantáneos, recoge comentarios de Puigtió a Gómez Mora sobre un encuentro informal que habían tenido tomando un café: «Yo te fui muy sincero y te dije cuál era mi intención con Esquerra. Mi intención era echarlos a todos y quedarme con Esquerra, y luego poder utilizar sus recursos electorales». Además, el corte de audio incorpora alusiones directas a otros cargos del entorno político municipal, acusándolos de dedicarse a negocios privados, en un caso, «mientras está de baja en el Ayuntamiento». En el mismo documento, Puigtió admite sin tapujos que su estrategia ha provocado un fuerte clima de enfrentamiento con la militancia y el entorno del partido en la ciudad: «Por eso tengo a toda la gente de Esquerra enfadada. ¿Por qué? Pues porque estoy yo liderando el proyecto, un proyecto nuevo, y no quiero a ninguno de los que están en el Ayuntamiento ni a ninguno de los que ha habido hasta ahora».

De hecho, el nombramiento de Marc Puigtió como candidato con el apoyo de la ejecutiva nacional estuvo rodeado de polémica y la dirección de Junqueras esquivó hasta tres impugnaciones presentadas al resultado de las primarias para ser alcaldable de Girona. Además, provocó la dimisión en bloque de la ejecutiva el pasado mes de febrero. La decisión se tomó después de que uno de los miembros del entorno de Puigtió anunciara que tenía la intención de presentar una moción de censura contra la ejecutiva local. «Hay unas carencias que impiden el ejercicio del derecho legítimo de defensa y desvirtúan los principios democráticos que deben regir el funcionamiento interno de Esquerra Republicana», justificó.

¡Atención! @MarcPuigtio flirtea con el ultra derechista @fromgirona en un intento de atacar a terceros y este último filtra una conversación telefónica donde Marc Puigtió reconoce que quería echar a todo @esquerragirona para quedarse con los derechos electorales! pic.twitter.com/fLTsNmD6q1 — Pere Bonet (@bonetg_pere) 3 de agosto de 2026

Un «paso al costado» compartido por Rufián: «No puede haber ambigüedades»

A raíz de la publicación del audio, Karim Sabni El Garraf, que era secretario de Imagen y Comunicación y secretario de Ciudadanía de ERC en Girona y que ya dimitió en febrero con el resto de la ejecutiva, ha anunciado este martes que da «un paso al costado» en su implicación en el espacio político. En un comunicado hecho público a través de la red social X, y que ha compartido con un retuit Gabriel Rufián, Sabni justifica su decisión por la necesidad de mantener la «coherencia». Además, recuerda que siempre ha entendido ERC como un espacio «inequívocamente de izquierdas, republicano y antifascista», y muestra su preocupación ante cualquier situación que pueda generar la percepción de «normalización o de proximidad con la extrema derecha», un extremo ante el cual asegura que «no puede haber ambigüedades». Sabni insta a la dirección de la formación y al candidato implicado a «asumir la responsabilidad de ofrecer explicaciones claras» y, si es necesario, tomar las decisiones correspondientes para preservar la credibilidad de la línea antifascista del proyecto. El exsecretario subraya que no da este paso «contra nadie», sino a favor de sus valores.

Avui faig un pas al costat. Ho faig per coherència. L’antifeixisme, els valors republicans i l’esquerra no admeten ambigüitats. Quan hi ha dubtes sobre aquests principis, cal exigir explicacions i assumir responsabilitats. Els càrrecs passen; els valors, no. @esquerragirona pic.twitter.com/bY2gcwTwyb — Karim Sabni El Garraf (@KSABNI) 4 de agosto de 2026

Críticas al candidato junquerista en las redes sociales

La filtración de la conversación ha provocado una avalancha de críticas hacia Puigtió y hacia la dirección nacional. El exdiputado Joan Puig –que es de Blanes– ha solicitado a ERC que «tome decisiones» porque los militantes gerundenses no se merecen «a esta persona como cabeza de lista«. «Su proyecto no nos representa», sentencia. «A estas alturas, lo más sorprendente no es el candidato, sino que aún lo sea», ha expuesto el concejal de Fornells (Independents per Fornells) Roger Valero. «Con este audio, si Marc Puigtió sigue siendo el candidato de ERC en Girona el 2027, quiere decir que ERC no merece ningún respeto», sentencia otro usuario en las redes sociales.