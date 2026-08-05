Marc Puigtió, candidato de ERC a la alcaldía de Girona para las elecciones municipales de 2027 con la marca Moviment per Girona, ha enviado una carta dirigida a la militancia del partido para «pedir disculpas sinceras» a raíz de la polémica generada por la filtración de un audio. En la misiva, recogida por el diario El Punt-Avui, el alcaldable junquerista reconoce el error por la forma en que abordó la situación y admite que las declaraciones han generado «malestar, decepción o desconfianza», aunque denuncia que la grabación corresponde a «fragmentos editados» de conversaciones privadas que han sido difundidas «sin consentimiento y fuera de contexto».

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La polémica se desencadenó a raíz de la publicación a través del perfil Girona Perduda de unos audios y capturas de pantalla de una conversación (o conversaciones, según Puigtió) mantenida/s hace meses con Travis Agustín Gómez Mora, un joven vinculado con Vox que difundió el audio en sus redes sociales. En estas conversaciones, el dirigente republicano afirmaba, entre otras cosas, que su intención era «echarlos a todos fuera» –en referencia a la ejecutiva y a los dirigentes locales de ERC en Girona– para «quedarse Esquerra y poder utilizar sus recursos electorales». Ante el revuelo que ha provocado por la filtración, Puigtió ha optado por dirigirse directamente a los afiliados gerundenses con una carta con el título Disculpas y compromiso.

En el texto, el alcaldable señala que las conversaciones «contienen expresiones y planteamientos que no son adecuados y que pueden haber generado malestar, decepción o desconfianza», pero alega que corresponden «a fragmentos editados de conversaciones privadas mantenidas a lo largo de los meses, no a una conversación íntegra» y que han sido difundidas «fuera del contexto en el que se produjeron». A pesar de ello, asume la «responsabilidad sin excusas». Asimismo, también admite que se equivocó en la manera de intentar «rebajar un clima de tensión y unos ataques que estaban afectando al partido y a diversas personas» en la época de estas conversaciones. «No calibré suficientemente ni al interlocutor ni las consecuencias de aquella aproximación. He aprendido y me comprometo a que una situación como esta no volverá a pasar», asegura.

Marc Puigtió, en el acto de Militància Decidim en Olesa, el pasado mes de septiembre que abría oficialmente la campaña de Junqueras para volver a presidir ERC/Mireia Comas

Llamado a unir el partido de cara al 2027

En este sentido, Marc Puigtió se pone a disposición de la militancia de ERC en Girona para «escuchar, hablar y responder con transparencia» porque, según dice, «cuando se comete un error, hay que reconocerlo, rectificar y actuar con responsabilidad». Con todo, el alcaldable, que cuenta con el apoyo de la dirección, hace un llamado a no alimentar «más confrontaciones ni reabrir heridas». «Quiero contribuir a un proyecto compartido, fuerte y cohesionado, que sume más personas, que crezca y que esté plenamente al servicio de Girona y de su ciudadanía», defiende.

La designación de Puigtió estuvo rodeada de polémica, ya que la dirección de Junqueras esquivó hasta tres impugnaciones presentadas al resultado de las primarias por ser alcaldable de Girona, y ante este nuevo sismo intenta cerrar la polémica con esta carta, donde apela a la cohesión para evitar que el conflicto continúe erosionando la sección local. «Mi voluntad es reparar la confianza y dar todas las explicaciones necesarias. Cuando se comete un error, hay que reconocerlo, rectificar y actuar con responsabilidad», subraya. Asimismo, el candidato pide pasar página y centrarse en «construir y sumar» de cara a las elecciones de 2027. «Nuestra responsabilidad es trabajar juntos, recuperar confianzas y construir una propuesta amplia, sólida y ganadora al servicio de todos los gerundenses», concluye.