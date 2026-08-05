Marc Puigtió, candidat d’ERC a l’alcaldia de Girona per a les eleccions municipals del 2027 amb la marca Moviment per Girona, ha enviat una carta adreçada a la militància del partit per “demanar disculpes sinceres” arran de la polèmica generada per la filtració d’un àudio. En la missiva, recollida pel diari El Punt-Avui, l’alcaldable junquerista reconeix l’error per la forma en què va abordar la situació i admet que les declaracions han generat “malestar, decepció o desconfiança”, si bé denuncia que la gravació correspon a “fragments editats” de converses privades que han estat difosos “sense consentiment i fora de context”.
La polèmica es va desencadenar arran de la publicació a través del perfil Girona Perduda d’uns àudios i captures de pantalla d’una conversa (o converses, segons Puigtió) mantinguda/es fa mesos amb Travis Agustín Gómez Mora, un jove vinculat amb Vox que va difondre l’àudio a les seves xarxes socials. En aquestes converses, el dirigent republicà afirmava, entre altres coses, que la seva intenció era “fotre’ls a tots fora” –en referència a l’executiva i als dirigents locals d’ERC a Girona– per “quedar-se Esquerra i poder utilitzar els seus recursos electorals”. Davant l’enrenou que ha provocat per la filtració, Puigtió ha optat per dirigir-se directament als afiliats gironins amb una carta amb el títol Disculpes i compromís.
En el text, l’alcaldable assenyala que les converses “contenen expressions i plantejaments que no són adequats i que poden haver generat malestar, decepció o desconfiança”, però al·lega que corresponen “a fragments editats de converses privades mantingudes al llarg dels mesos, no a una conversa íntegra” i que han estat difoses “fora del context en què es van produir”. Tot i això, assumeix la “responsabilitat sense excuses”. Així mateix, també admet que es va equivocar en la manera d’intentar “rebaixar un clima de tensió i uns atacs que estaven afectant el partit i diverses persones” en l’època d’aquestes converses. “No vaig calibrar prou bé ni l’interlocutor ni les conseqüències d’aquella aproximació. N’he après i em comprometo que una situació com aquesta no tornarà a passar”, assegura.
Crida a cosir el partit de cara al 2027
En aquest sentit, Marc Puigtió es posa a disposició de la militància d’ERC a Girona per “escoltar, parlar i respondre amb transparència” perquè, segons diu, “quan es comet un error, cal reconèixer-lo, rectificar i actuar amb responsabilitat”. Amb tot, l’alcaldable, que compta amb el suport de la direcció, fa una crida a no alimentar “més confrontacions ni reobrir ferides”. “Vull contribuir a un projecte compartit, fort i cohesionat, que sumi més persones, que creixi i que estigui plenament al servei de Girona i de la seva ciutadania”, defensa.
La designació de Puigtió va estar envoltada de polèmica, ja que la direcció de Junqueras va esquivar fins a tres impugnacions presentades al resultat de les primàries per ser alcaldable de Girona, i davant aquest nou sisme intenta tancar la polèmica amb aquesta carta, on apel·la a la cohesió per evitar que el conflicte continuï erosionant la secció local. “La meva voluntat és reparar la confiança i donar totes les explicacions necessàries. Quan es comet un error, cal reconèixer-lo, rectificar i actuar amb responsabilitat”, subratlla. Així mateix, el candidat demana girar full i centrar-se en “construir i sumar” de cara a les eleccions del 2027. “La nostra responsabilitat és treballar plegats, recuperar confiances i construir una proposta àmplia, sòlida i guanyadora al servei de tots els gironins i gironines”, conclou.