El hasta ahora alcaldable de Esquerra Republicana en Girona, Marc Puigtió, ha dado un paso al lado y ha renunciado a liderar la candidatura de los republicanos en la ciudad para el 2027. La decisión llega tras la filtración de una conversación privada con un creador de contenido cercano a Vox en la que el alcaldable junquerista admitía, entre otras cosas, su intención de “echar” a los críticos del partido en la ciudad. La conversación es de hace meses, pero se ha filtrado ahora, un hecho que ha llevado a Puigtió a dimitir alegando motivos de «dignidad y responsabilidad». En declaraciones a la ACN, el hasta ahora candidato avalado por la dirección de Oriol Junqueras ha admitido haber cometido un «error grave» del cual asume toda la responsabilidad. Sin embargo, ha querido poner el foco en la gravedad y la «normalización» de estas prácticas en la esfera política, la dinámica de «grabar, editar y difundir conversaciones privadas» para desgastar al adversario.

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Puigtió ha justificado su salida asegurando que el proyecto del partido de Junqueras en la capital gerundense está por encima de cualquier nombre y que continuar habría sido un ejercicio de poco rigor: «No asumí el reto para aferrarme a una silla». A pesar de lamentar el desenlace, el dirigente asegura marcharse con la «tranquilidad» de no haber mirado hacia otro lado en un momento de crisis: «Porque el proyecto es más importante que yo, creo que lo más honesto es dejar esta responsabilidad». La decisión del alcaldable junquerista se produce al día siguiente de que la responsable de cumplimiento de ERC, Mireia Ingla, decidiera actuar de oficio y abrir un expediente al hasta hoy candidato de ERC a la alcaldía de Girona. El objetivo de la acción iniciada por la abogada y exalcaldesa de Sant Cugat es «analizar los hechos y determinar, si procede, las responsabilidades correspondientes».

El expediente llegó después de que el mismo Marc Puigtió enviara una carta a la militancia pidiendo «disculpas sinceras», pero donde mostraba su disposición de seguir al frente de la candidatura. Así, hizo un llamado a los militantes republicanos a no alimentar «más confrontaciones ni reabrir heridas». “Quiero contribuir a un proyecto compartido, fuerte y cohesionado, que sume más personas, que crezca y que esté plenamente al servicio de Girona y de su ciudadanía”, defendió veinticuatro horas antes de renunciar a liderar la lista de los republicanos en la capital gerundense. Con la renuncia de Puigtió como cabeza de lista –aunque mantiene la militancia en el partido–, ERC abrirá ahora un nuevo proceso para designar al candidato a las municipales del 2027, mientras que la plataforma Moviment Gironí celebrará una asamblea en septiembre para decidir su futuro.

Marc Puigtió, en el acto de Militància Decidim en Olesa, el pasado mes de septiembre que abría oficialmente la campaña de Junqueras para volver a presidir ERC/Mireia Comas

ERC pone fin a la etapa de Puigtió sin relevo

Tras la decisión de Puigtió, Esquerra Republicana ha abierto una etapa de reconstrucción en la sección local para redibujar su estrategia de cara a las próximas elecciones municipales del 2027. La formación republicana ha agradecido su sentido de la responsabilidad y ha admitido, en palabras del presidente de la Federación Regional, Pau Presas, que «cuando hay errores hay que asumir responsabilidades». Tras este paso al lado, ERC quiere dejar atrás los personalismos y focalizar su propuesta en el proyecto. Así, busca rehacer su espacio en la capital gerundense «desde el consenso» y con el objetivo de «recuperar confianzas», según ha destacado el presidente de la Sección Local, Salva Romero, reafirmando su determinación de mantenerse «inflexibles con la extrema derecha» en esta nueva fase del proyecto.