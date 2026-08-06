Marc Puigtió ha comunicado este jueves su decisión de renunciar como cabeza de lista de Esquerra Republicana en las próximas elecciones municipales en Girona. La formación de Oriol Junqueras no ha tardado en reaccionar, y minutos después ha emitido un comunicado para cerrar la etapa de Puigtió, pero con la incógnita de quién será ahora el alcaldable de las elecciones municipales del 2027 en Girona. El partido republicano ha manifestado que «respeta y valora» la decisión de Puigtió, así como el «compromiso, la generosidad y el sentido de la responsabilidad que ha demostrado» tras el sismo político que han provocado los audios publicados por un joven vinculado a Vox que gestiona el perfil de Instagram Girona Perduda.

Con el paso al lado del alcaldable junquerista, Esquerra da por iniciada una nueva etapa en la capital gerundense que, aseguran, se afronta con «determinación, unidad y la voluntad de continuar construyendo una alternativa sólida». La formación, además, ha subrayado la necesidad de situar el proyecto por encima de las individualidades: «Las personas pasan, pero los proyectos que trabajan honestamente por el bien común continúan». En este sentido, reafirman su compromiso de continuar trabajando al lado de la ciudadanía.

El presidente de la Federación Regional de Esquerra Girona, Pau Presas, ha situado la renuncia en el marco del rendición de cuentas. “Cuando hay errores hay que asumir responsabilidades, sobre todo por el compromiso que tenemos con los vecinos y vecinas”, ha defendido. Asimismo, Presas ha detallado que el nuevo trayecto en Girona se hará «desde el consenso y con el único objetivo de contribuir a seguir mejorando la ciudad y la capital de nuestra demarcación, desde todos los ámbitos donde corresponda”.

La ejecutiva de la sección local de ERC en Girona / ACN

«Inflexibles con la extrema derecha»

Paralelamente, el dirigente republicano ha querido dejar clara la línea roja de la formación: “Desde Esquerra seguiremos siendo totalmente inflexibles con la extrema derecha, porque está en juego la salud democrática de nuestro país”. Por su parte, el presidente de la Sección Local de Esquerra Girona, Salva Romero, ha fijado la hoja de ruta para los próximos meses. Romero ha explicado que la prioridad de la sección local será «reforzar el proyecto, recuperar todas las confianzas necesarias y construir una propuesta aún más amplia, sólida y ganadora al servicio de todos los gerundenses”.