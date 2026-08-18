La expresidenta del Parlament Carme Forcadell no ha dudado en criticar la crisis política interna en ERC que ha generado el caso Marc Puigtió. Es decir, el ya exjefe de lista por Girona, del sector junquerista, que se ha retirado tras la filtración de unos audios donde conversaba con entusiasmo y crítica a la formación, con un influencer de extrema derecha. Forcadell, en declaraciones a la prensa antes de celebrar un acto de recuerdo a la expresidenta de Òmnium Cultural, en la 58ª edición de la Universidad Catalana de Verano (UCE), ha cargado las tintas sobre el caso.

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«Me supo muy mal todo lo que pasó en Girona, porque ha dañado al partido, ha dañado a la gente y ha dañado al prestigio de Esquerra, evidentemente», resumió la expresidenta de la ANC durante el primero de Octubre desde Prada, el Conflent. Aun así, ha contextualizado que su opinión es solo «como militante» porque ya no está en la dirección de ERC. Aunque Forcadell participó en un manifiesto de líderes históricos de los republicanos como Joan Manuel Tresseras, Joan Puigcercós o Josep Huguet que pedían el voto para Nova Esquerra Nacional (NEN) opositores a Militància Decidim, plataforma electoral de Oriol Junqueras.

Marc Puigtió renuncia al cargo de alcaldable por ERC en Girona / ACN

¿Y la amnistía…?

Por otro lado, Forcadell se ha mostrado resignada a la espera de la aplicación de la amnistía. «Estamos pendientes ahora de lo que diga el Tribunal Constitucional», ha remarcado. En este sentido, cree que el Tribunal Constitucional le dará la razón así como al resto de condenados que estuvieron en prisión aunque no fueran condenados por malversación. Aunque razona que el TC avalará la amnistía recuerda que «el problema, como siempre, será el Supremo que se negará a aplicarla como ha hecho hasta ahora».

«Yo no estoy inhabilitada porque yo no tenía malversación, por lo tanto no estoy inhabilitada, pero sigo siendo una delincuente y teniendo antecedentes penales», ha aseverado. «Pero, evidentemente, todo depende del Supremo y, evidentemente, con este Tribunal que lo único que le importa es la unidad de España y que lo único que menos le importa es la justicia, supongo que pondrá todas las trabas posibles para no aplicarla», ha sentenciado.