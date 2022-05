Desastre èpic a ‘Masterchef’: prova cancel·lada i doble expulsió

El programa de Masterchef d’aquest dilluns ha estat un desastre absolut. Per primera vegada en la història del concurs culinari de TVE, els membres del jurat han hagut de donar per nul·la una prova perquè cap dels participants ha estat capaç d’acabar l’encàrrec que els havien fet. L’espectacle ha estat qualificat d’històric i vergonyós, ja que els concursants han comès un munt d’errors de principiant que els han castigat molt. Ha sorprès que fallessin en coses tan bàsiques com la preparació del caramel, el que Pepe Rodríguez, Samanta Vallejo-Nágera i Jordi Cruz han volgut denunciar.

L’objectiu era preparar quatre plats coneguts de la cuina tradicional espanyola, sempre que l’ou fos l’estrella de la recepta. No era gens difícil preparar-ho, però finalment han hagut de suspendre la prova perquè veien una autèntica catàstrofe sense solució: “Prova cancel·lada, pareu de cuinar. Fa tres hores i quaranta-cinc minuts que cuineu i crec que això no ha passat mai. No sabeu fer ni tan sols un plat!”, esclatava Pepe Rodríguez visiblement sorprès. El resum del xef català era encara més descriptiu: “Quin horror, nois. Ha estat vergonyós”, deia Jordi Cruz.

Un dels concursants es mostrava molt decebut amb si mateix, un sentiment generalitzat: “Fem vergonya aliena… Som els primers aspirants en no poder acabar una prova de Masterchef“, deia abans de l’esbroncada fortíssima dels tres membres del jurat. Què els hi deien? “Estem molt disgustats i decebuts. Us hem posat a prova amb quatre elaboracions bàsiques i senzilles i no heu sabut fer-les. Són errors d’una persona a qui no li agrada la cuina, més enllà d’errors de principiant”.

Pepe Rodríguez esbronca un concursant de Masterchef |TVE

Doble expulsió històrica a Masterchef

Aquesta edició és molt exigent, però certament no podien passar per alt uns errors tan i tan greus. La conseqüència? Que anaven a una prova d’eliminació que ha acabat tenint dues expulsades. Ningú no s’esperava que els membres del jurat prenguessin una decisió tan sorprenent i dràstica, però així ha estat. Les perjudicades? Patricia i Teresa, que s’han convertit en la sisena i setena expulsades després d’una nit molt dura. El que queda clar és que no estan disposats a perdonar els errors i que el jurat vol que els concursants continuïn esforçant-se per donar el millor d’ells mateixos i anar-se superant, ja que el concurs està avançant i només poden quedar els millors. L’audiència ha aplaudit la decisió final, encara que també hi ha hagut molts teleespectadors que han deixat clar que creuen que són massa durs i que haurien de mostrar-se una mica més flexibles davant dels errors.

Un concursant revela que patia assetjament a l’escola

Un dels concursants, el David, ha fet un exercici de sinceritat i ha acabat revelant que no ha tingut una infància fàcil. Per què? Per culpa de l’assetjament que va patir a l’escola, una situació terrible que l’ha fet patir molt. Ell mateix confessa que, amb el temps, ha après a transformar tot aquell dolor en fortalesa: “Jo tinc ara aquesta aparença d’home dur i fort, però no és la que tenia quan era petit. Recordo que, una vegada, un grup de molts nois de l’altre institut van venir a esperar-me a la porta de l’escola perquè volien pegar-me. També recordo una altra vegada en la que van tancar-me en un lavabo…”.

El David se sincera sobre l’assetjament que va patir | TVE

El concursant ha prosseguit la seva història: “Vaig haver de protegir-me de tot allò i vaig decidir crear-me un personatge. Tot això em va acabar portant al món de les drogues, ja que volia protegir-me tot mostrant-me més fort del que en realitat era i vaig fer coses que no hauria d’haver fet. Hom s’equivoca, suposo”.