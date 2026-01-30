La direcció de 3Cat ha decidit, aquesta setmana, que rellevaria les tres responsables que estaven al capdavant del canal infantil SX3, l’antic Super3. I ara, els professionals del canal han fet públic un comunicat en què manifesten que estan totalment en desacord amb aquesta mesura tan radical. La secció sindical de CCOO de TV3 i part de la plantilla han emès un comunicat en què denuncien l’arbitrarietat de la destitució de Laia Servera, la cap de continguts, de Vanesa Hernàndez com cap d’estratègia del departament i de Muntsa Tarrés que era la productora executiva.
La justificació, des de la direcció, ha estat la necessitat de fer un canvi estructural per poder captar nous públics i obtenir més audiència per a un canal que continua quedant molt per darrere de la competència espanyola. Era el 2022 quan la cadena pública va estrenar un canal infantil totalment renovat amb una imatge i marca noves, però sembla que no els acaba de convèncer el resultat que hi ha sortit.
En aquest text de denúncia, els treballadors deixen clar que hi ha hagut una “pèrdua de rumb” del projecte i que l’impacte dels canvis organitzatius no és bo. El comunicat s’inicia amb una referència directa a la decisió empresarial, als qui acusen de no valorar que realment s’hagi aconseguit “fer forat” en el mercat. A la primera etapa d’aquesta nova vida, destaquen que van ser líders al lineal en el prime time infantil i que va “impactar” amb noves propostes que s’han consolidat. Si es va aconseguir, diuen que va ser gràcies a l’equip de professionals que lideraven aquestes tres professionals a les qui ara fan fora.
⚠️#CrisiSX3— Mangazín (@elmangazin) January 29, 2026
Els treballadors d'Infantils i la secció sindical de @CCOOdeTV3 han denunciat davant de la resta de la plantilla i la direcció l'arbitrarietat de la destitució de @LaiaSz i de @Muntsa.
Difoneu i compartiu. Això no pot quedar així, @3CatCorporatiu. pic.twitter.com/DvYiIFguok
Treballadors d’Infantil denuncien que el departament es convertís en un “banc de proves”
Segons aquesta versió, els problemes haurien començat quan 3Cat hauria decidit començar a fer canvis a l’organigrama: “El departament d’Infantils va començar a ser el banc de proves”. En aquest marc, es va crear la Unitat Estratègica d’Infantils i es va nomenar una coordinadora amb funcions que consideren poc definides i que creuen que, de retruc, “va desdibuixar les funcions del cap de departament”.
El comunicat denuncia que aquesta nova estructura ha generat “conflictes interns” i un “deteriorament “del clima laboral”: “A la pràctica, la persona que havia de coordinar s’ha erigit com a cap de Departament i ha menyspreat a molts dels professionals que hi treballem”. “És cert que l’estructura que estableix aquest organigrama no deixa a la coordinació una tasca fàcil perquè has de coordinar sense recursos”, afegeixen.
Finalment, aquest text posa el focus en la manca de suport transversal dins de 3Cat: “Costa molt que tot l’engranatge de l’empresa que no està vinculat a Infantils entengui la importància i la necessitat de destacar, promocionar i fer el que necessita el SX3 per créixer”.
Professionals del SX3 denuncien que les decisions es prenguin sense escoltar-los
Aquest grup de treballadors lamenta que s’hagin pres decisions rellevants “sense escoltar prou l’expertesa dels seus professionals”: “Tot això requereix d’una bona coordinació estratègica, amb un bon lideratge, dialogant, facilitador i transparent. I no ha estat així”.
“I amb l’excusa de rellevar la peça que no ha funcionat, ens carreguem les que sí que ho han fet”, diuen. I és que la direcció ha fet servir de justificació que Els continguts són “impecables”, però que calia “ampliar la base”: “Aquest és l’argument que la direcció s’ha fet venir bé per destituir les dues persones artífex i motor de l’èxit. No només destituir-les sinó com ho han fet. De pressa i corrents, de males maneres i sense pensar en com es farà el relleu en un moment clau, en plena pre-producció dels continguts del 2026”, manifesten.
I acaben amb un autèntic dard amb el que lamenten el que consideren “una injustícia”: “Sort que el SX3 és una prioritat! O això ens diuen. Però si aquesta és la manera que la direcció té de demostrar-ho, fent fora del vaixell les que han remar i la que no, no ens ho creiem”. Aquest malestar a dins del SX3 s’emmarca en plena transformació de 3Cat, que continua generant dubtes també internament.