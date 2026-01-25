Els comentaris o els gestos de menyspreu sobre el nivell del futbol masculí encara són freqüents. Sobretot en privat. Ja no tant en públic, si no és que ets Florentino Pérez, que aquest dissabte no es va molestar a assistir a la final de la Supercopa femenina que enfrontava les jugadores del seu club amb les del Barça, que, per cert, van endur-se el títol per sisena vegada. La decisió del president del Reial Madrid, cada dia més criticat pel mateix madridisme, ha generat una forta polèmica. I, a més a més, els espectadors televisius, almenys els catalans, li han donat una lliçó que demostra l’interès que genera el futbol femení, contra el que li pugui semblar a Florentino Pérez.
La retransmissió del partit a TV3 va arrasar i va ser el programa més vist a Catalunya al llarg de tota la jornada, no només de la cadena de televisió pública catalana, sinó de tots els canals. La final va ser la vencedora absoluta d’aquest dissabte, amb una quota de pantalla que a penes es veu en l’era de gran fragmentació de l’audiència televisiva que vivim. Amb 513.000 espectadors de mitjana, va fer un share del 30,6% en la franja de tarda, de les 19 hores a les 21 hores. Només assoleixen aquestes xifres grans esdeveniments i alguns Telenotícies, normalment en dies laborables, difícilment en cap de setmana. Ahir mateix, per exemple, i malgrat el temporal i el caos a Rodalies, el TN Vespre no va passar del 26,6% de quota de pantalla i el TN Migdia va fer un 27,8%.
Per acabar d’arrodonir unes xifres que el president del Reial Madrid s’hauria de mirar, el programa que va quedar en segona posició aquest dissabte a la tarda la retransmissió del mateix partit al 2 Cat, també en català. El canal de RTVE va quedar molt lluny de les xifres de TV3, però va arrossegar una mitjana de 107.000 espectadors i va fer un 6,4 de share. Per tant, el partit va atraure ahir a la tarda un 34,2% dels catalans que veien la televisió convencional, fora de les plataformes.
El ridícul de la resta de cadenes durant el partit que van guanyar les jugadores del Barça
I què feien mentrestant la resta de canals vistos a Catalunya? Segons les dades de l’empresa Kantar, que s’encarrega del recompte oficial de les audiències, Cine de barrio, a La 1 de TVE, es quedava amb un 5,6% de quota (95.000 espectadors de mitjana); Telecinco feia un raquític 4,9% amb el maratonià Fiesta –un espai que dura cinc hores, de les 16 hores a les 21 h, cosa que sempre permet arreplegar shares més alts–; el Multicine d’Antena 3 feia un 4,3%; Cuatro oscil·lava entre el 5,1% de la pel·lícula començada abans i que va acabar a mig partit i el 4% de Noticias Cuatro, que van fer durant la segona part del matx, de la mateixa manera que La Sexta trampejava entre el 3,1% de La Roca i el 5,3% de l’informatiu de la cadena, també durant la segona part.