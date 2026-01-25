Los comentarios o gestos de desprecio sobre el nivel del fútbol masculino aún son frecuentes. Sobre todo en privado. Ya no tanto en público, a menos que seas Florentino Pérez, quien este sábado no se molestó en asistir a la final de la Supercopa femenina que enfrentaba a las jugadoras de su club con las del Barça, que, por cierto, se llevaron el título por sexta vez. La decisión del presidente del Real Madrid, cada día más criticado por el propio madridismo, ha generado una fuerte polémica. Y, además, los espectadores televisivos, al menos los catalanes, le han dado una lección que demuestra el interés que genera el fútbol femenino, en contra de lo que pueda parecerle a Florentino Pérez.

La retransmisión del partido en TV3 arrasó y fue el programa más visto en Cataluña durante toda la jornada, no solo de la cadena de televisión pública catalana, sino de todos los canales. La final fue la vencedora absoluta de este sábado, con una cuota de pantalla que apenas se ve en la era de gran fragmentación de la audiencia televisiva que vivimos. Con 513.000 espectadores de media, hizo un share del 30,6% en la franja de tarde, de las 19 horas a las 21 horas. Solo alcanzan estas cifras grandes eventos y algunos Telenotícies, normalmente en días laborables, difícilmente en fin de semana. Ayer mismo, por ejemplo, y a pesar del temporal y el caos en RODALIES, el TN Vespre no pasó del 26,6% de cuota de pantalla y el TN Migdia hizo un 27,8%.

Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid

Para completar unas cifras que el presidente del Real Madrid debería considerar, el programa que quedó en segunda posición este sábado por la tarde fue la retransmisión del mismo partido en el 2 Cat, también en catalán. El canal de RTVE quedó muy lejos de las cifras de TV3, pero arrastró una media de 107.000 espectadores e hizo un 6,4 de share. Por lo tanto, el partido atrajo ayer por la tarde a un 34,2% de los catalanes que veían la televisión convencional, fuera de las plataformas.

El ridículo del resto de cadenas durante el partido que ganaron las jugadoras del Barça

¿Y qué hacían mientras tanto el resto de canales vistos en Cataluña? Según los datos de la empresa Kantar, que se encarga del recuento oficial de las audiencias, Cine de barrio, en La 1 de TVE, se quedaba con un 5,6% de cuota (95.000 espectadores de media); Telecinco hacía un raquítico 4,9% con el maratoniano Fiesta –un espacio que dura cinco horas, de las 16 horas a las 21 h, lo que siempre permite alcanzar shares más altos–; el Multicine de Antena 3 hacía un 4,3%; Cuatro oscilaba entre el 5,1% de la película comenzada antes y que terminó a medio partido y el 4% de Noticias Cuatro, que hicieron durante la segunda parte del encuentro, de la misma manera que La Sexta oscilaba entre el 3,1% de La Roca y el 5,3% del informativo de la cadena, también durante la segunda parte.