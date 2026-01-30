La dirección de 3Cat ha decidido, esta semana, relevar a las tres responsables que estaban al frente del canal infantil SX3, el antiguo Super3. Y ahora, los profesionales del canal han hecho público un comunicado en el que manifiestan que están totalmente en desacuerdo con esta medida tan radical. La sección sindical de CCOO de TV3 y parte de la plantilla han emitido un comunicado en el que denuncian la arbitrariedad de la destitución de Laia Servera, la jefa de contenidos, de Vanesa Hernández como jefa de estrategia del departamento y de Muntsa Tarrés que era la productora ejecutiva.

La justificación, desde la dirección, ha sido la necesidad de hacer un cambio estructural para poder captar nuevos públicos y obtener más audiencia para un canal que sigue quedando muy por detrás de la competencia española. Fue en 2022 cuando la cadena pública estrenó un canal infantil totalmente renovado con una imagen y marca nuevas, pero parece que no les acaba de convencer el resultado que ha salido.

En este texto de denuncia, los trabajadores dejan claro que ha habido una “pérdida de rumbo” del proyecto y que el impacto de los cambios organizativos no es bueno. El comunicado se inicia con una referencia directa a la decisión empresarial, a quienes acusan de no valorar que realmente se haya conseguido “hacer hueco” en el mercado. En la primera etapa de esta nueva vida, destacan que fueron líderes en el lineal en el prime time infantil y que “impactó” con nuevas propuestas que se han consolidado. Si se logró, dicen que fue gracias al equipo de profesionales que lideraban estas tres profesionales a quienes ahora despiden.

⚠️#CrisiSX3



Els treballadors d'Infantils i la secció sindical de @CCOOdeTV3 han denunciat davant de la resta de la plantilla i la direcció l'arbitrarietat de la destitució de @LaiaSz i de @Muntsa.



Difoneu i compartiu. Això no pot quedar així, @3CatCorporatiu. pic.twitter.com/DvYiIFguok — Mangazín (@elmangazin) January 29, 2026

Trabajadores de Infantil denuncian que el departamento se convirtiera en un “banco de pruebas”

Según esta versión, los problemas habrían comenzado cuando 3Cat habría decidido comenzar a hacer cambios en el organigrama: “El departamento de Infantiles empezó a ser el banco de pruebas”. En este marco, se creó la Unidad Estratégica de Infantiles y se nombró una coordinadora con funciones que consideran poco definidas y que creen que, de rebote, “desdibujó las funciones del jefe de departamento”.

El comunicado denuncia que esta nueva estructura ha generado “conflictos internos” y un “deterioro del clima laboral”: “En la práctica, la persona que debía coordinar se ha erigido como jefa de Departamento y ha menospreciado a muchos de los profesionales que trabajamos aquí”. “Es cierto que la estructura que establece este organigrama no deja a la coordinación una tarea fácil porque tienes que coordinar sin recursos”, agregan.

Finalmente, este texto pone el foco en la falta de apoyo transversal dentro de 3Cat: “Cuesta mucho que todo el engranaje de la empresa que no está vinculado a Infantiles entienda la importancia y la necesidad de destacar, promocionar y hacer lo que necesita el SX3 para crecer”.

Profesionales del SX3 denuncian que las decisiones se tomen sin escucharlos

Este grupo de trabajadores lamenta que se hayan tomado decisiones relevantes “sin escuchar suficientemente la experiencia de sus profesionales”: «Todo esto requiere de una buena coordinación estratégica, con un buen liderazgo, dialogante, facilitador y transparente. Y no ha sido así”.

Malestar en SX3 por la crisis en la dirección

“Y con la excusa de relevar la pieza que no ha funcionado, nos cargamos las que sí lo han hecho”, dicen. Y es que la dirección ha utilizado como justificación que los contenidos son “impecables”, pero que era necesario “ampliar la base”: “Este es el argumento que la dirección se ha hecho venir bien para destituir a las dos personas artífices y motor del éxito. No solo destituirlas sino cómo lo han hecho. De prisa y corriendo, de malas maneras y sin pensar en cómo se hará el relevo en un momento clave, en plena preproducción de los contenidos de 2026”, manifiestan.

Y acaban con un auténtico dardo con el que lamentan lo que consideran “una injusticia”: «¡Menos mal que el SX3 es una prioridad! O eso nos dicen. Pero si esta es la manera que la dirección tiene de demostrarlo, echando del barco a las que han remado y la que no, no nos lo creemos”. Este malestar dentro del SX3 se enmarca en plena transformación de 3Cat, que sigue generando dudas también internamente.