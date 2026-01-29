Úrsula Corberó será madre pronto de su primer hijo, un bebé que la hará ampliar la familia con el también actor Chino Darín. Ellos, que viven entre Madrid y Buenos Aires, no tenían claro qué ciudad elegir para el momento del parto y finalmente se han decidido por una que no es ninguna de estas dos. Las raíces catalanas y el vínculo familiar de la protagonista de La casa de papel han tenido un peso importante a la hora de tomar la decisión de elegir un hospital barcelonés para dar a luz. Será en Barcelona donde tenga a su hijo o hija, de quien no ha revelado el sexo aún, si hacemos caso a la información que han sacado a la luz las Mamarazzi.

La cuestión es que es aquí donde reside la madre de Úrsula, una abuela que siempre acaba siendo de mucha ayuda en los momentos posteriores del parto y los primeros días en casa con el bebé. Se agradece mucho tener el apoyo de tu madre en el posparto más inmediato y eso la habría convencido para tenerlo en la que ha sido su ciudad. De momento, no se sabe si elegirá un hospital público o uno privado pero parece bastante claro que seguirá la tendencia de las otras famosas que eligen clínicas privadas para disfrutar de privacidad.

¿Por qué ha elegido Barcelona para dar a luz, Úrsula Corberó?

«Nos habéis avisado varias personas que vivís en Barcelona que habéis visto a Úrsula Corberó por la ciudad y sobre esta información deciros que la actriz está instalada en la ciudad y que, de momento, si no hay cambio de planes su idea es dar a luz en Barcelona«, han explicado las periodistas en su pódcast. Hasta ahora, tenían activados varios equipos en hospitales de Madrid y Buenos Aires por si acaso, pero la idea es disfrutar de estos últimos días de embarazo en Barcelona para tener cerca el centro que hayan elegido.

«En el momento del parto está muy bien tener al padre de la criatura contigo, pero es más importante tener a tu madre cerca en esos momentos. Es de las cosas más útiles, así que supongo que habrá pesado eso mucho más», reflexionan.

Úrsula Corberó lució barriguita de embarazada en París | Instagram

Últimamente, hemos visto a Úrsula Corberó lucir barriguita de embarazada en Instagram y en la semana de la moda de París. Ahora que le quedan pocos días para dar a luz, sin embargo, debe bajar el ritmo y prepararse para uno de los momentos más únicos, bonitos y salvajes de su vida. Los fans esperan con ansias la publicación del anuncio del nacimiento del bebé, así como todos los detalles de un bebé del que aún no se sabe cómo lo llamará. Tampoco ha compartido cuál es la fecha probable de parto, así que los más curiosos aún tendrán que tener un poco de paciencia.