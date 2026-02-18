Úrsula Corberó y Chino Darín han sido padres de su primer hijo en común, el pequeño Dante. La actriz ha decidido tener al bebé en una clínica privada de Barcelona y ahora, una semana después del nacimiento, continúa por la capital catalana en estos primeros días de posparto. Su pareja se fue a Argentina a trabajar cuando el bebé solo tenía 48 horas, así que ella se está dejando cuidar por la familia que la acompaña en los primeros paseos del niño. Prueba de ello, la foto tan tierna que acaba de publicar que la muestra aprovechando el buen día para sacar al pequeñín.

Muy habitual de estos primeros días de los bebés, siempre hace una ilusión inmensa y va muy bien salir a pasear un poco con el cochecito. Ella ha escogido una zona muy agradable y ha acabado en el Arc de Triomf, donde ha posado en una foto que la muestra en esta nueva faceta de su vida: «Hola. Soy mami«, ha escrito emocionada.

La actriz ha escogido una de las marcas de moda para el cochecito, Stokke, una de las más solicitadas porque son de esos que se pliegan muchísimo hasta el punto de que su modelo es el único que permiten embarcar en el avión. También se ha decantado por esta marca noruega para la cuna, tal como mostraron en Instagram cuando se les veía montar esta cuna evolutiva que dura más tiempo que una normal.

Primera foto de Úrsula Corberó con el pequeño Dante | Instagram

En esta foto, se ve a Úrsula vestida con un pantalón de chándal que siempre viene bien en esta primera semana de posparto. Lo ha acompañado de un abrigo largo en color negro, recto y oversize hasta los tobillos. Sofisticada, cómoda y muy de su estilo. Se ha puesto unas gafas para intentar pasar un poco desapercibida, un modelo de estilo retro que ha acompañado de un maquillaje casi imperceptible y un peinado natural que refuerza esta idea de comodidad y escena real.

Así ha sido el anuncio de nacimiento del hijo de Úrsula Corberó y Chino Darín

Fieles a su estilo más hermético, no han publicado ninguna gran pose en las redes sociales y tampoco han hecho un post de esos más clásicos de anuncio de nacimiento con una foto artística del pie o nada similar. Su pareja, desde el aeropuerto, confirmó que el parto había sido fantástico y que acompañarla en este momento tan salvaje había sido una experiencia «muy fuerte, transformadora e increíble».

Chino Darín se va a Argentina dos días después del parto | Europa Press

Úrsula Corberó disfruta ahora de la emoción de estos primeros días con el bebé por Barcelona, un niño que su abuelo tiene claro que no es español ni argentino: «Es catalán«, ha dicho Ricardo Darín en unas declaraciones que han hecho mucha gracia. Ahora toca descansar y cuidar a un pequeñín que llenará a la familia de la mayor de las felicidades.