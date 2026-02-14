Úrsula Corberó y Chino Darín han sido padres de su primer hijo, Dante, que ha nacido en Barcelona, en la clínica Corachan. Tal como explicaba el padre de la criatura en una entrevista reciente, la actriz catalana escogió su tierra como lugar para dar a luz, ya que quería hacerlo hablando su lengua materna. «El niño nace donde la madre quiere, y me pareció bien que fuera así, que fuera donde ella se sintiera cómoda. Lo agradezco porque todo se ha dado de una forma muy armoniosa», explicaba Chino Darín en esta misma entrevista, donde se le veía muy feliz de haber sido padre. Teniendo en cuenta que toda la familia tiene una larga trayectoria pública, el nacimiento de Dante ha sido motivo de muchas preguntas por parte de los medios de comunicación.

En otra entrevista, el actor Ricardo Darín, abuelo de la criatura y padre de la pareja de Úrsula Corberó, fue preguntado por qué nacionalidad tendría el recién nacido: «¿Será argentino o español?», preguntaba el periodista. El abuelo, sin embargo, parece tener muy clara la respuesta: ni argentino ni español, sino catalán. «Me parece que será catalán», respondió Darín. Padre y abuelo, argentinos ambos, coinciden en la importancia de que el bebé haya nacido en Cataluña y sea catalán, tal como quería la actriz que se consolidó con su papel protagonista en La casa de papel. La pareja de Úrsula Corberó, sin embargo, no estuvo mucho tiempo con ella después del parto, teniendo en cuenta que los fotógrafos lo captaron en el aeropuerto 48 horas después porque partía hacia Argentina por trabajo. Una decisión que no parecía hacerle mucha ilusión, aunque se mostró contento de haber podido asistir al parto.

Úrsula Corberó i Chino Darín, pares del seu primer fill – Europa Press

Dante, un nombre poco común en Cataluña

Dante es un nombre cada vez más común en Argentina, pero ni de lejos lo mismo en nuestro país. De hecho, según los últimos registros censales, solo hay 536 personas registradas así en todo el país. De origen italiano, con fuerza histórica y significado potente que se traduce como aquel que es “duradero”, “firme” y “constante” y que ganó fama por el poeta florentino Dante Alighieri de La Divina Comedia. Su significado -y también porque les gustaba- ha sido uno de los factores que les ha impulsado a ponerle de nombre a su primer hijo.