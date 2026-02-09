Úrsula Corberó se convertirá en madre pronto, cuando dé a luz a su primer hijo en pocos días en la clínica de Barcelona que han elegido con Chino Darín. Después de muchas especulaciones entre Buenos Aires o Madrid, finalmente la actriz ha elegido la capital catalana para tener cerca a su madre en los primeros días de vida del bebé. A los 36 años, lo tienen todo listo para la llegada de un bebé del que no han querido adelantar si será niño o niña o qué nombre tendrá. Este fin de semana, de hecho, han aprovechado para montar la cuna evolutiva que han comprado, la que está más de moda entre las influencers porque va creciendo a medida que crece el bebé.

Parece que está siguiendo las recomendaciones que dicen que es bueno caminar y caminar para estimular el parto. Y los fans han podido verla paseando por Rambla Cataluña del brazo de su suegro, el también actor Ricardo Darín, que habría viajado hasta aquí para conocer a su nieto cuando nazca.

Úrsula Corberó pasea por Barcelona con el suegro | Instagram

La pareja de actores prepara los últimos detalles antes de la llegada del bebé | Instagram

Las fotos divertidas de Úrsula Corberó los días previos al nacimiento de su bebé

Tienen ganas de que nazca, pero seguro que echarán de menos una etapa muy bonita de dulce espera en la que están aprovechando para hacer fotos divertidas. La exitosa intérprete de La casa de papel ha publicado una imagen en la que se la ve señalando un cartel de una conocida empresa de alquiler de coches que indica que se detuviera en ese punto. Ella, con su gran barriga de embarazada de nueve meses, hace caso a la señal en una instantánea que ha hecho gracia a los seguidores.

Un poco antes, era su pareja quien la convencía para posar en una foto en el portal en el que realmente parece la Virgen María. El actor Chino Darín ha capturado la imagen de Úrsula Corberó con los brazos abiertos y la mirada perdida, la que han acompañado de un mensaje en inglés que conocen bien los fans de Star Wars: «Que la fuerza te acompañe«.

Quedan pocos días para el nacimiento del primer hijo de Úrsula Corberó | Instagram

De momento, los seguidores de la pareja de actores esperan con ansias el anuncio de la llegada de su primer hijo en común. Las apuestas están servidas en cuanto al sexo del bebé, aunque la gran mayoría de usuarios creen que será un niño porque Úrsula mostró que les habían regalado unos patucos de color azul y porque su cuñada también ha mostrado el body de color azul que había comprado. ¿Serán una pareja clásica que recibirá un montón de cosas en tonos azules como se hacía antiguamente cuando tenías un niño?

Sea como sea, todos se alegran por la futura paternidad de una pareja estable que se enamoró en 2015 durante el rodaje de La embajada cuando el amor traspasó la pantalla. Ahora están preparados para dar el paso más importante en su relación y también en su vida.