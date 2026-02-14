Úrsula Corberó i Chino Darín han estat pares del seu primer fill, Dante, que ha nascut a Barcelona, a la clínica Corachan. Tal com explicava el pare de la criatura en una entrevista recent, l’actriu catalana va escollir la seva terra com a lloc on néixer, ja que volia fer-ho parlant la seva llengua materna. “El nen neix on la mare vol, i em va semblar bé que fos així, que fos on ella se sentís còmoda. Ho agraeixo perquè tot s’ha donat d’una forma molt harmoniosa”, explicava Chino Darín en aquesta mateixa entrevista, on se’l veia molt feliç d’haver sigut pare. Tenint en compte que tota la família té una llarga trajectòria pública, el naixement de Dante ha estat motiu de moltes preguntes per part dels mitjans de comunicació.
En una altra entrevista, l’actor Ricardo Darín, avi de la criatura i pare de la parella d’Úrsula Corberó, ha estat preguntat per quina nacionalitat tindria el nounat: “Serà argentí o espanyol?”, preguntava el periodista. L’avi, però, sembla que té molt clara la resposta: ni argentí ni espanyol, sinó català. “Em sembla que serà català”, ha respost Darín. Pare i avi, argentins tots dos, coincideixen en la importància que el nadó hagi nascut a Catalunya i sigui català, tal com volia l’actriu que es va consolidar amb el seu paper protagonista a La casa de papel. La parella d’Úrsula Corberó, però, no va estar gaire temps amb ella després del part, tenint en compte que els fotògrafs el van captar a l’aeroport 48 hores després perquè marxava cap a l’Argentina per feina. Una decisió que no semblava fer-li gaire il·lusió, tot i que es va mostrar content d’haver pogut assistir al part.
Dante, un nom poc comú a Catalunya
Dante és un nom cada vegada més comú a l’Argentina, però ni de bon tros el mateix a casa nostra. De fet, segons els darrers registres censals, només hi ha 536 persones registrades així en tot el país. D’origen italià, amb força històrica i significat potent que es tradueix com aquell que és “durador”, “ferm” i “constant” i que va agafar fama pel poeta florentí Dante Alighieri de La Divina Comedia. El seu significat -i també perquè els agradava- ha estat un dels factors que els ha empès a posar-li de nom al seu primer fill.