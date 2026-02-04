TV3 es consciente de que retransmitir un partido del Barça siempre es sinónimo de buena audiencia. Este martes por la noche ha sido otro ejemplo, cuando han emitido el partido de Copa del Barça contra el Albacete y han vuelto a liderar la franja con mucha contundencia. Y, en esta ocasión, este triunfo tiene aún más mérito porque no era la única cadena que tenía los derechos. Los telespectadores también podían ver el partido en TVE, pero han escogido en masa la cadena pública catalana.

Y esto lo avalan las cifras de audiencia que acaba de publicar Kantar, la empresa encargada de analizar estas cifras. En la gráfica se puede comprobar cómo los culés han optado por ver el partido en catalán en TV3, ya que esta cadena ha obtenido un 33,7% de share contra el 17,2% que hizo TVE. La comparativa es clara, ya que alcanza casi el doble de audiencia y esto supone una diferencia abismal que deja bastante en evidencia la televisión española. En cuanto al número de telespectadores de media, TV3 congrega 766.000 mientras que TVE se queda con 390.000 personas.

Desde TV3 presumen de las cifras, ya que casi 1,5 millones de espectadores han conectado con el partido, la previa y el post. En la plataforma 3Cat y todo el entorno digital, además, el partido se ha situado como la emisión en directo más vista de la temporada.

TVE ha tenido menos audiencia que TV3 en la retransmisión del Barça | TVE

Los culés han visto el partido, mayoritariamente, a través de TV3

¿Y qué hacían en los otros canales, mientras tanto?

Competir contra la retransmisión de un partido del Barça es muy difícil, eso queda más que claro. Pero, ¿qué vio la gente que pasa del fútbol? En los otros canales, la oferta era la de cada noche con otra entrega de El Hormiguero que solo ha hecho un 7% de cuota de pantalla y eso que entrevistaban a tres actores tan queridos como Miguel Ángel Silvestre, Carlos Cuevas y Miguel Bernardeau. Telecinco, por su parte, ni entra en la competición prácticamente porque la emisión de First Dates solo ha hecho un 4,9%.