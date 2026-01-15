Joc de cartes ha viatjat aquesta setmana a Girona per buscar el millor restaurant d’especialitat de la província. Quatre restauradors han intentat defensar les seves propostes -molt diverses les unes de les altres- en un programa molt estratègic i amb un participant d’allò més curiós que tampoc ha passat desapercebut entre els espectadors. Quins locals hi participaven i qui ha aconseguit el gran premi?
Quatre restauradors amb especialitats molt diferents
Marc Ribas ha agafat la icònica furgoneta del programa de TV3 per voltar una mica després de l’episodi anterior on van buscar les millors braves de Barcelona. La primera parada ha estat a Banyoles, on el Petru Rusu és el propietari de Forquilla i Ganivet. El seu testimoni ha estat tot un exemple perquè, tot i no tenir cap mena de formació en restauració, ell i la seva dona –d’origen romanès-, han apostat per obrir un local de menús de cuina tradicional catalana i de xup-xup. El local, situat en un polígon, aposta per un producte de casa i plats molt correctes per a un menú del dia. Els restauradors han tastat platets de la cuina catalana com escalivada, peus de porc guisats, vedella amb bolets i galta filetejada entre d’altres. “La gent de fora també sap cuinar cuina catalana”, ha afirmat amb orgull el Petru. Des de l’inici ja s’han vist com les puntuacions eren diferents entre els concursants, valorant amb molt bona nota el preu de la Forquilla i Ganivet.
La segona parada de la ruta els ha fet transportar fins a Riudellots de la Selva, on l’Eduard Cebrià, un jove restaurador que va obrir la Pizzeria 33 quan només tenia 19 anys aprofitant l’espai del negoci familiar -un forn que tenia el seu pare-. L’espai està molt decorat amb elements de pizzeria pero trencant amb la idea dels locals de pizzes italianes. El Petru ha compartit les seves opinions a tort i a dret, tot i que els seus rivals, el Raúl i l’Alondra, no han acabat de trobar un punt comú entre ells. I què han tastat? La cuina l’han trobat molt correcta tot i que els entrants eren més aviat senzills com braves, sortit de croquetes o sticks de mozzarella i pollastre.
L’element diferencial, com no podia ser un altre, han estat les pizzes, que tots han considerat que eren molt bones. El Petru ha estat un dels protagonistes de la nit, també per les seves puntuacions tan altes, cosa que no acostuma a passar a Joc de cartes. També per les seves converses i comentaris, com per exemple quan ha dit que la mel cuinada a altres temperatures pot ser cancerígena, una observació que ha deixat els restauradors rumiant. “Vol estar tota l’estona parlant i al final les coses que diu es perden pel camí”, ha observat el Raúl.
Marc Ribas i els quatre restauradors han canviat de local per anar fins a Girona, ciutat on es troba La Cevicheria, el projecte de l’Alondra Banderas. D’origen xilè, la restauradora fa molts anys que viu a Catalunya i ha decidit optar per cebiches d’autora inspirats en les versions d’aquest plat que es fan arreu d’Amèrica Llatina. Només posar un peu dins el local han trobat que el disseny no era el que s’esperaven -tenint en compte que la propietària ha estat força crítica amb els altres-. El punt més negatiu? La cuina que tenen, era minúscula i gairebé no hi cabien els tres restauradors per poder veure-la abans de dinar.
Del menú tampoc en destaquen gaire perquè tot el que han tastat eren cebiches, amb pop, peix o gambes. Quan han trobat un parell que creien que no era bo, el que estava fet amb llobarro i amb salmó, l’Alondra l’ha defensat amb dents i ungles fins i tot anat en contra de les observacions del Raúl i el Marc, que són les dues persones que tenen formació gastronòmica. El pitjor punt se l’enduen les notes, amb la cuina suspesa amb un 2 per l’Eduard, i diverses categories suspeses com el menjar amb un 4,7.
Un restaurant de luxe dins un hotel
L’última parada de la ruta ha estat a Lloret de Mar. Una de les ciutats més turístiques de Catalunya amaga dins l’hotel L’Azure el restaurant del Raúl Rodríguez. The Factory és un espai de brasa gurmet, amb platets més pijos i una decoració d’alt nivell que els rivals consideren que “s’ha fet amb bons calés”. Davant algunes crítiques que han fet els seus rivals, el Petru s’ha emocionat plorant per com “costa tenir un local així”. Es nota que ell fa poc temps que s’hi dedica, però hi ha molta voluntat i afecte pel món de la cuina. Quan han vist la cuina, s’han adonat que això era un altre nivell, una cuina enorme i molt professional que l’Alondra ha criticat de nou perquè ha trobat “una mica de greix”. Les seves altes expectatives i ser tan juganera ha acabat anant en contra d’ella. “No et pots queixar d’una cuina que està en perfectes condicions quan a la teva no hi pots ni entrar”, ha etzibat l’Eduard.
Els plats que han tastat, tot i un petit error del cambrer que ha confós les vieires de segon i les ha posat de primer, ha estat molt ben valorat pels participants i pel mateix presentador. Amanida de burrata, carpaccio d’angus, gyozes de secret ibèric, xupa-xups de guatlla, pop a la brasa o magret d’ànec són alguns dels platets que han tastat. Tots han estat d’acord que era una de les millors opcions que hi havia al programa i això s’ha vist reflectit en les notes amb notes del menjar de 10 i 9. De nou, l’Alondra ha estat la més exigent, una estratègia que l’ha acabat perjudicant en el seu local.
La confrontació final, el restaurant guanyador i el plat estrella
Després de passar pels quatres locals, els restauradors s’han assegut en una nova taula de confrontació que ha posat les seves cartes damunt la taula. L’Eduard ha estat el primer que ha vist les notes, tot i que creu que es baixa. Des de l’inici s’ha vist que l’Alondra havia posat les notes més baixes, en comparació amb els seus rivals. En el cas del Petru, ha afirmat que ell “no venia a jugar, sinó a ser honest amb les notes”, un dard cap a l’Alondra.
El restaurant del Petru ha empatat provisionalment amb la Pizzeria 33 amb una nota de 6,4. Ell va entrar sense coneixement, però se sent molt orgullós del seu projecte. Tots han estat d’acord que no s’esperaven un menjar tan bo veient el local, però de nou la mirada s’ha dirigit cap a les notes de la restauradora. En el cas de La Cevicheria, la seva nota no arriba a l’aprovat. S’ha quedat amb un 4,8. “Estic flipant una mica”, ha admès ella. També ha suspès el menjar amb un 4,7 i el Raúl ha destacat que no van veure un “cebiche d’autor” i que el salmó “no estava en bon estat”.
Finalment i sense gaire sorpresa, el Raúl ha aixecat la campana per trobar-se amb una nota provisional de 8,1, una de les més altes que es recorden. La cuina ha estat la nota més baixa, marcada pel 6 que ha posat l’Alondra. “He vingut a jugar i m’ha sortit malament perquè m’han vist el llautó. Les puntuacions dels meus companys segurament és perquè m’han vist jugar”, ha admès la restauradora després de veure totes les notes. Amb tot plegat i sense grans canvis de notes, The Factory, el restaurant del xef Raúl Rodríguez, ha guanyat Joc de cartes i es corona com a millor restaurant d’especialitat de Girona.
A més a més, ell també s’endú el plat estrella del programa amb les seves gyozes de secret ibèric. Pel que fa a l’audiència, l’emissió ha aconseguit un 15% de share i 279.000 teleespectadors, que tot i ser una molt bona dada, baixa respecte a altres programes perquè en la mateixa franja horària s’estava emetent a TVE el partit de Copa del Rei entre l’Albacete i el Reial Madrid. Un nou Joc de cartes que ha demostrat les cartes que juguen els restauradors i les opcions gastronòmiques tan diferents que es poden trobar arreu del país.